कौन हैं बिहार के हेमंत मिश्रा? DSP से SDM और अब IAS तक का सफर, जानिए पूरी कहानी

Hemant Mishra IAS Success Story: बिहार के बक्सर जिले के हेमंत मिश्रा ने UPSC परीक्षा पास करके सिर्फ़ 25 साल की उम्र में IAS अफसर बनकर कमाल कर दिया है. उनकी कहानी सिर्फ IAS अफसर बनने तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने पहले UP PCS और पुलिस सेवा की परीक्षाएं भी पास की थी. यह उनकी तीसरी सरकारी नौकरी है. UPSC 2024 परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल करके हेमंत मिश्रा ने न सिर्फ अपने जिले बल्कि पूरे बिहार राज्य का नाम रोशन किया है.

मसूरी में LBSNAA में अपनी IAS ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद हेमंत मिश्रा को उत्तर प्रदेश (UP) कैडर मिला है. अब वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले राज्य में सेवा करेंगे. उनकी सफलता की कहानी कड़ी मेहनत, शिक्षा के प्रति समर्पण और अपने लक्ष्यों को पाने के अटूट संकल्प को दिखाती है. ये वही गुण हैं जिनकी वजह से वह इतनी कम उम्र में इतने बड़े प्रशासनिक पद पर पहुंच पाए. उनकी कहानी UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है.

पिता APO हैं और भाई USA में काम करता

हेमंत मिश्रा मूल रूप से बक्सर जिले के राजपुर ब्लॉक के कुसुरपा गांव के रहने वाले है. उनके पिता ओम प्रकाश मिश्रा, बिहार के कैमूर में असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) के पद पर काम करते है. यह एक न्यायिक पद है. उनकी मां टीचर है. हेमंत के छोटे भाई ने IIT से B.Tech किया है और अभी USA में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे है. परिवार में शिक्षा और सरकारी नौकरी के इस माहौल ने हेमंत को शुरू से ही बड़े लक्ष्य तय करने में मदद की है.

हेमंत मिश्रा की पढ़ाई-लिखाई ने उनकी सफलता की मजबूत नींव रखी. उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पटना के मशहूर DAV स्कूल से पूरी की. उच्च शिक्षा के लिए वह दिल्ली चले गए और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन किया है. हेमंत मिश्रा ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. IAS अफसर बनने से पहले भी हेमंत मिश्रा ने सरकारी सेवाओं में कई सफलताएं हासिल की थी. जो उनके लगन को दिखाती है.

DSP (2022): 2022 में उन्होंने UPPSC (उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा) परीक्षा पास की और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के तौर पर चुने गए है.

SDM (2023): 2023 में उन्होंने एक बार फिर UPPCS परीक्षा पास की और SDM (सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट) के तौर पर चुने गए है. उन्होंने मिर्जापुर जिले में एडिशनल SDM के तौर पर भी काम किया है.

IAS (2024): आखिरकार 2024 में उन्होंने UPSC परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल करके IAS ऑफिसर बनने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है.

उत्तर प्रदेश में सेवा करेंगे

LBSNAA में अपनी IAS ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हेमंत मिश्रा को उत्तर प्रदेश (UP) कैडर अलॉट किया गया है. उनकी रैंक से पता चलता है कि उन्होंने शायद उत्तर प्रदेश को अपने पसंदीदा कैडर के तौर पर चुना था. हेमंत मिश्रा के IAS ऑफिसर बनने की उपलब्धि से बिहार में उनके पैतृक गांव कुसुरूपा में बहुत खुशी का माहौल है. गांव वालों ने मिठाई बांटकर और बधाई देकर उनकी सफलता का जश्न मनाया है. IAS हेमंत मिश्रा ने UPSC परीक्षा पास करके पूरे बक्सर जिले का नाम रोशन किया है.