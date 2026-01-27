Home > शिक्षा > HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं की डेटशीट हुई जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम

HBSE Date Sheet 2026 Released: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी हो गई है-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 27, 2026 3:04:44 PM IST

HBSE Date Sheet 2026 Released: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षाओं के लिए HBSE डेट शीट 2026 जारी कर दी है. इस शेड्यूल में छात्रों को विषय के अनुसार एग्जाम की तारीख और समय की पूरी जानकारी दी गई है. ये डेट शीट उन सभी छात्रों के लिए है जो साल 2026 में हरियाणा बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं.

Class 12th Exam Date: कक्षा 12वीं की परीक्षा कब से कब तक होगी

हरियाणा बोर्ड की कक्षा 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) की परीक्षाएं बुधवार, 25 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और बुधवार, 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. इन परीक्षाओं के जरिए साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा.

Class 12th Date Sheet Link

Class 10th Exam Date: कक्षा 10वीं की परीक्षा की तारीखें

कक्षा 10वीं (सेकेंडरी) की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार, 26 फरवरी 2026 से शुरू होकर शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को समाप्त होंगी. कक्षा 10 की परीक्षा गणित विषय से शुरू होगी और अंत में NSQF प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षा होगी.

Class 10th Date Sheet Link

Exam Time: परीक्षा का समय  

हरियाणा बोर्ड की ये सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी. ज्यादातर परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक रखा गया है. परीक्षाएं राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होंगी.

 किन-किन छात्रों पर लागू होगी ये डेट शीट

HBSE डेट शीट 2026 सिर्फ रेगुलर छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि इन कैटेगरीयों के छात्रों पर भी लागू होगी- HOS फ्रेश, री-अपीयर,कंपार्टमेंट,एडिशनल और इम्प्रूवमेंट. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषय कोड और समय से जुड़ी जानकारी डेट शीट में ध्यान से जांच लें.

 HBSE डेट शीट 2026 PDF कहां से डाउनलोड करें

छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं की आधिकारिक डेट शीट PDF हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट bseh.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि परीक्षा अवधि के दौरान उपयोग के लिए डेट शीट की एक प्रिंट कॉपी अपने पास जरूर रखें.

