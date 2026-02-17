Home > शिक्षा > HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out: क्लास 10 और 12 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, जानें कब से हैं परीक्षा?

HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out: क्लास 10 और 12 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, जानें कब से हैं परीक्षा?

HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्लास 10 और 12 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जानें कब से हैं एग्जाम-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 17, 2026 1:01:49 PM IST

HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out
HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out


HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्लास 10 और 12 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. विद्यार्थी अपना हॉल टिकट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जाम में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी होगा.

You Might Be Interested In

एग्जाम की डेट और समय

जारी की गई डेटशीट के अनुसार क्लास 10 की वार्षिक एग्जाम 26 फरवरी 2026 से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक चलेगी. वहीं क्लास 12 की वार्षिक एग्जाम 25 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 को समाप्त होगी.

दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित की जाएंगी. एग्जाम का समय दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. विद्यार्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है.

You Might Be Interested In

किन विषयों से होगी शुरुआत

क्लास 10 के एग्जाम की शुरुआत गणित विषय से होगी. लास्ट पेपर आईटी, रिटेल और अन्य व्यावसायिक विषयों का होगा. क्लास 12 की परीक्षा अंग्रेजी विषय से शुरू होगी. लास्ट दिन रिटेल, ऑटोमोटिव और अन्य संबंधित विषयों के एग्जाम आयोजित किए जाएंगे.

 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राएं नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध ‘HBSE Admit Card 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
3. एक नया पेज खुलेगा, जहां लॉगिन विवरण भरना होगा.
4. विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा.
6. इसे ध्यान से जांच लें और डाउनलोड कर लें.
7. भविष्य के लिए इसकी एक प्रिंट कॉपी अवश्य सुरक्षित रखें.

 जरूरी निर्देश

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और विषयों की जानकारी ध्यान से जांच लें. किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें. एग्जाम से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें.

You Might Be Interested In
Tags: Haryana board hall ticket downloadHBSE admit card 2026HBSE Date Sheet 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026
HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out: क्लास 10 और 12 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, जानें कब से हैं परीक्षा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out: क्लास 10 और 12 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, जानें कब से हैं परीक्षा?
HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out: क्लास 10 और 12 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, जानें कब से हैं परीक्षा?
HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out: क्लास 10 और 12 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, जानें कब से हैं परीक्षा?
HBSE 10th 12th Admit Card 2026 Out: क्लास 10 और 12 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, जानें कब से हैं परीक्षा?