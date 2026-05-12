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HBSE 12th Toppers List 2026: हरियाणा बोर्ड 12वीं टॉपर्स लिस्ट जारी, यहां देखिए टॉपर्स की लिस्ट

HBSE 12th Toppers 2026: इस साल रेगुलर सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में कुल 2,42,856 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 2,05,618 उम्मीदवार पास हुए, जबकि 10,498 छात्र असफल घोषित किए गए.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 12, 2026 6:55:01 PM IST

हरियाणा बोर्ड 12वीं टॉपर्स लिस्ट (Representative Image)
हरियाणा बोर्ड 12वीं टॉपर्स लिस्ट (Representative Image)


Haryana Board 12th Toppers List: बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH), भिवानी ने फरवरी-मार्च में हुई सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 का 2026 का रिज़ल्ट घोषित कर दिया है. इस साल, रेगुलर एकेडमिक स्ट्रीम में कुल पास प्रतिशत 84.67% रहा, जो पिछले पाँच सालों में बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट प्रतिशत है (2021 के महामारी से प्रभावित सत्र को छोड़कर, जब सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था).

रिज़ल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर उपलब्ध करा दिया गया है. इस साल रेगुलर सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में कुल 2,42,856 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 2,05,618 उम्मीदवार पास हुए, जबकि 10,498 छात्र असफल घोषित किए गए.

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हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षाओं में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है. छात्राओं का पास प्रतिशत 87.97% रहा, जबकि लड़कों का कुल पास प्रतिशत 81.45% रहा. दोनों के बीच का अंतर 6.52 प्रतिशत अंकों का रहा, जो लड़कियों के पक्ष में था.

हरियाणा बोर्ड 12वीं के रिज़ल्ट 2026 के इस साल के टॉपर्स 

हाल ही में घोषित HBSE कक्षा 12 के 2026 के रिज़ल्ट में, छात्राओं ने शीर्ष स्थानों पर शानदार कब्ज़ा जमाया है, जिससे पूरे हरियाणा राज्य में उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता साबित हुई है. रेवाड़ी की दीपिका 500 में से 499 अंकों के लगभग-पूर्ण स्कोर के साथ राज्य की समग्र टॉपर बनकर उभरीं.

उनके ठीक पीछे उदिता रहीं, जिन्होंने 498 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि योगिता और मुस्कान ने 497-497 अंकों के साथ तीसरा स्थान साझा किया. खास बात यह है कि इस साल शीर्ष तीन स्थानों पर रहने वाली हर एक छात्रा लड़की है, जो इस बढ़ते चलन का प्रमाण है कि छात्राएं अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं.

यह ‘नारी शक्ति’ समग्र आँकड़ों में भी झलकती है, जहाँ लड़कियों का पास प्रतिशत 87.97% रहा, जो लड़कों द्वारा हासिल किए गए 81.45% से काफी ज़्यादा है. 

रैंक    नाम    कुल अंक    स्कूल का नाम
1st    दीपिका    499    विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्लर (रेवाड़ी)
2nd    उदिता    498    विश्ववारा कन्या गुरुकुल, रुरकी (रोहतक)
3rd    योगिता    497    शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल, बुदैन (जींद)
3rd    मुस्कान    497    ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, धामतान साहिब (जींद)

हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट: साल-दर-साल पास प्रतिशत

स्ट्रीम के हिसाब से, साइंस स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा पास प्रतिशत 90.08% रहा. कॉमर्स के छात्रों का पास प्रतिशत 88.20% रहा, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों का पास प्रतिशत 82.60% रहा. बोर्ड के आंकड़ों से यह भी पता चला कि ग्रामीण छात्रों ने शहरी उम्मीदवारों की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया. ग्रामीण इलाकों का पास प्रतिशत 84.98% रहा, जबकि शहरी इलाकों का पास प्रतिशत 83.91% रहा.

सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूलों का कुल प्रदर्शन बेहतर रहा. प्राइवेट स्कूलों के छात्रों का पास प्रतिशत 87.94% रहा, जबकि सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 82.44% रहा.

बोर्ड के अनुसार, कुल पास प्रतिशत के मामले में चरखी दादरी जिला सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा, जबकि नूंह जिला रैंकिंग में सबसे नीचे रहा.

HBSE 12th Result 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 12वीं रिजल्ट, जानिए चेक करने की पूरी प्रक्रिया

Tags: Class 12 Science Commerce Arts toppersHaryana Board toppers listHBSE 12th toppers 2026HBSE merit listHBSE result 2026 toppers
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