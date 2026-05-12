HBSE 12th Result 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 12वीं रिजल्ट, जानिए चेक करने की पूरी प्रक्रिया

HBSE 12th Result 2026: बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने रेगुलर और ओपन स्कूल के उम्मीदवारों के लिए आयोजित सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षाओं के HBSE कक्षा 12 के परिणाम 2026 की घोषणा कर दी है. छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in के माध्यम से अपने परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

इससे पहले, बोर्ड द्वारा 14 मई, 2026 को परिणाम जारी करने की उम्मीद थी. हालाँकि, परिणाम की घोषणा को पहले कर दिया गया और आधिकारिक तौर पर 12 मई, 2026 को इसकी घोषणा की गई. बोर्ड ने भिवानी स्थित अपने मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहाँ चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने कक्षा 12 के परिणाम की घोषणा से संबंधित विवरण साझा किए.

HBSE कक्षा 12 का परिणाम 2026 ऑनलाइन कैसे देखें

आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएँ

होमपेज पर उपलब्ध ‘Haryana Board Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें

आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें

HBSE कक्षा 12 का परिणाम 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा

मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए उसकी एक प्रिंटेड कॉपी अपने पास रखें

स्कूल भी अपने लॉगिन ID और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक बोर्ड पोर्टल के माध्यम से परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं.

SMS के माध्यम से HBSE परिणाम देखने के चरण

छात्र इन चरणों का पालन करके SMS के माध्यम से भी अपने परिणाम प्राप्त कर सकते हैं:

टाइप करें: RESULTHB12 और उसके बाद अपना रोल नंबर लिखें

संदेश को 56263 पर भेजें

कक्षा 10 के छात्र भी इसी प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं; उन्हें RESULTHB10 टाइप करना होगा और उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना होगा.

पुनः जांच (Rechecking) और पूरक परीक्षा (Supplementary Examination) का विवरण

-परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है.

-जो उम्मीदवार एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, वे पूरक परीक्षाओं में बैठने के पात्र होंगे.

-जो छात्र अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, वे परिणाम की घोषणा के बाद अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जाँच या पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

-बोर्ड ने बताया कि उम्मीदवार निर्धारित शुल्क का भुगतान करके, परिणाम की घोषणा के 20 दिनों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं.

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