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HBSE 12th Result 2026 Declared: हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी, bseh.org.in पर ऐसे करें चेक

HBSE 12th Result 2026 Declared: हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसके लिए जो भी छात्र उपस्थित हुए थे, वे bseh.org.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 13, 2026 10:07:47 AM IST

HBSE 12th Result 2026 Declared: हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी हो गया है.
HBSE 12th Result 2026 Declared: हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी हो गया है.


HBSE 12th Result 2026 Declared: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने इस साल हरियाणा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के साथ ही लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है.

इस बार बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं और 1 अप्रैल 2026 तक चली थीं. सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की गई थीं.

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HBSE 12th Result 2026 कैसे देखें?

हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और जरूरी लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी. नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके छात्र अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Haryana Board की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.
होम पेज पर दिखाई दे रहे “HBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब नया पेज खुलेगा, जहां रोल नंबर और अन्य जानकारी दर्ज करें.
“Submit” बटन पर क्लिक करें.
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

छात्रों में खुशी और राहत का माहौल

रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है. लंबे समय से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद खास माना जा रहा है. अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्र अब आगे कॉलेज एडमिशन और करियर की तैयारी में जुट जाएंगे.

पिछले साल लड़कियों ने मारी थी बाजी

साल 2025 में हरियाणा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट 13 मई को जारी किया था. उस वर्ष रेगुलर छात्रों का कुल पास प्रतिशत 85.66% दर्ज किया गया था, जबकि प्राइवेट उम्मीदवारों का रिजल्ट 63.21% रहा था. बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 1,93,828 रेगुलर छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 1,66,031 छात्र सफल हुए थे. वहीं करीब 7,900 छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाए थे.

खास बात यह रही कि लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था. छात्राओं का पास प्रतिशत 89.41% रहा, जबकि लड़कों का रिजल्ट 81.86% दर्ज किया गया था.

आगे क्या करें छात्र?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंकों के आधार पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिन छात्रों को अपने नंबरों पर संदेह है, उनके लिए बोर्ड जल्द ही री-चेकिंग और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया की जानकारी भी जारी कर सकता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट चेक करें और किसी भी अफवाह या फर्जी लिंक से बचें.

Tags: Haryana BoardHaryana Board resultHBSE
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