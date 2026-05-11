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Haryana Board Result 2026 Date: HBSE 10वीं, 12वीं रिजल्ट का इंतजार खत्म, जानें डेट और रिजल्ट चेक करने का तरीका

हरियाणा बोर्ड के छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. HBSE इसी सप्ताह 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर सकता है। बोर्ड ने रिजल्ट तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है.

By: Munna Verma | Published: May 11, 2026 11:16:24 PM IST

Haryana Board Result 2026 Date: HBSE 10वीं, 12वीं का रिजल्ट इस दिन जारी होगा.
Haryana Board Result 2026 Date: HBSE 10वीं, 12वीं का रिजल्ट इस दिन जारी होगा.


Haryana Board Result 2026 Date: हरियाणा बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (HBSE) जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी करने वाला है. लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए यह राहत भरी सूचना है. बोर्ड अधिकारियों के अनुसार रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसी सप्ताह परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.

इस वर्ष हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं में करीब 6.5 लाख छात्रों ने भाग लिया था. इनमें 10वीं कक्षा के 3,70,663 और 12वीं कक्षा के 2,95,478 विद्यार्थी शामिल हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.

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HBSE Result 2026: कब जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे?

हरियाणा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 12वीं कक्षा का रिजल्ट 14 मई 2026 को जारी किया जा सकता है. वहीं 10वीं कक्षा का परिणाम 17 मई 2026 को घोषित होने की संभावना है. हालांकि बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का सटीक समय अभी साझा नहीं किया है. बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि इस बार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच बेहद सावधानी से की गई है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की गलती का सामना न करना पड़े. रिजल्ट को लेकर सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

इस साल कब हुई थीं बोर्ड परीक्षाएं?

हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं. वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक चली थीं. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे.

HBSE 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?

हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in खोलें.
होमपेज पर दिखाई देने वाले “Secondary Result 2026” या “Senior Secondary Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर, नाम, जन्म तिथि या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें. साथ ही कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें.
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. सभी जानकारी ध्यान से जांच लें.
भविष्य के उपयोग के लिए डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट भी निकाल लें.

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की संभावना रहती है. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड पहले से तैयार रखें और धैर्य बनाए रखें. इंटरनेट धीमा होने पर कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें.

Tags: Haryana BoardHBSEHBSE Result
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