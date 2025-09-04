Teachers Day 2025: शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं को फेमस हिंदी कोट्स के साथ करें विश

Teachers Day Quotes in Hindi: हर साल 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कल यानी शुक्रवार (05 सितंबर) को शिक्षक दिवस है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर देश के कोने-कोने में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक से जुड़े इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कई लोग अपने गुरु को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देते हैं। ऐसे में अगर आप अपने प्रिय गुरु के प्रति प्रेम जाहिर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ अनमोल विचार लेकर आए हैं।

Happy Teachers Day Wishes In Hindi (टीचर्स डे की बधाई हिंदी में दें)

1. गुरु तेरे उपकार का

कैसे चुकाऊं मैं मोल

लाख कीमती धन भला

गुरु हैं मेरे अनमोल !

Happy Teachers Day !

2. अक्षर-अक्षर हमें सिखाते

शब्द-शब्द का अर्थ बताते

कभी प्यार से कभी डांट से

जीवन जीना हमें सिखाते !

Happy Teachers Day !

3. जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान

जो करता है वीरों का निर्माण

जो बनाता है इंसान को इंसान

ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम !

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं !

4. साक्षर हमें बनाते हैं

जीवन क्या है समझाते हैं

जब गिरते हैं हम हार कर

तो साहस बढ़ाते हैं

ऐसे महान व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं !

Happy Teachers Day !

5. गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय।

बलिहारी गुरू अपने गोविन्द दियो बताय !

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं !

6. आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं,

आपने हमेशा मुझे सत्य

और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है।

Happy Teacher Day !

7. दिया ज्ञान का भंडार हमें

किया भविष्य के लिए तैयार हमें

हैं आभारी उन गुरुओं के हम

जो किया कृतज्ञ अपार हमें

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं !

8. माता गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं

विद्यालय के अध्यापक भी गुरु है

जिससे भी कुछ सिखा है हमने

हमारे लिए हर वो शख्स गुरु हैं !

Happy Teacher Day !

9. गुरु बिना ज्ञान कहां,

उसके ज्ञान का आदि न अंत यहां

गुरू ने दी शिक्षा जहां

उठी शिष्टाचार की मूरत वहां !

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं !

10. शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है

गुरु का आशीर्वाद मिले,

इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं !

Happy Teacher Day !