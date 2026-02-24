Home > शिक्षा > GTU Result 2026 OUT: स्टूडेंट्स विंटर सेशन की मार्कशीट कैसे करें डाउनलोड, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

GTU Winter Session Result: स्टूडेंट्स अपने एनरोलमेंट या सीट नंबर का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट gtu.ac.in पर ऑनलाइन अपने रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 24, 2026 8:48:21 PM IST

GTU Result 2026: गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (GTU) ने विंटर 2025 एग्जाम साइकिल के तहत कई अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए लेटेस्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन जारी किए हैं. इन डिक्लेरेशन में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट और वोकेशनल कोर्स के कई सेमेस्टर के रेगुलर, रेमेडियल और रीचेक या रीअसेसमेंट रिजल्ट शामिल हैं. स्टूडेंट्स अपने एनरोलमेंट या सीट नंबर का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट gtu.ac.in पर ऑनलाइन अपने रिजल्ट देख सकते हैं.

MCA इंटीग्रेटेड सेमेस्टर रिजल्ट क्या हैं?

GTU ने रेगुलर और रेमेडियल दोनों कैटेगरी के तहत MCA (इंटीग्रेटेड) सेमेस्टर 1 के लिए रीचेक और रीअसेसमेंट रिजल्ट पब्लिश किए हैं. इसके अलावा, सेमेस्टर 2 (रेमेडियल) और सेमेस्टर 3 (रेगुलर और रेमेडियल) रिजल्ट भी डिक्लेयर किए गए हैं. ये अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने विंटर 2025 एग्जाम के बाद री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था.

कौन से इंजीनियरिंग, फार्मेसी और वोकेशनल रिजल्ट जारी हुए हैं?

यूनिवर्सिटी ने रेगुलर कैटेगरी के तहत बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. इंजीनियरिंग अपडेट के साथ-साथ, बैचलर ऑफ़ फार्मेसी सेमेस्टर 7 के रीअसेसमेंट और रेमेडियल रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं. इसके अलावा, बैचलर ऑफ़ वोकेशनल सेमेस्टर 2 के रीचेक और रीअसेसमेंट के नतीजे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में शामिल हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑफिशियल पोर्टल पर ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कुछ समय के लिए देरी होने की बात कही. कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए रिजल्ट तुरंत डाउनलोड कर लें.

स्टूडेंट्स GTU विंटर 2025 रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए, कैंडिडेट्स को ऑफिशियल GTU पोर्टल पर जाना होगा और ‘एग्जाम’ सेक्शन में जाना होगा, उसके बाद रिजल्ट लिस्ट पर जाना होगा. संबंधित प्रोग्राम चुनने के बाद, स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी कोड के साथ अपना एनरोलमेंट या सीट नंबर डालना होगा. रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देंगे, और स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर लेना चाहिए.

कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे पर्सनल डिटेल्स, सेमेस्टर-वाइज मार्क्स और रिजल्ट स्टेटस को ध्यान से वेरिफाई करें. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन अथॉरिटी को तुरंत रिपोर्ट करें.

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए?

ऑनलाइन GTU स्कोरकार्ड, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल मार्कशीट जारी करने तक प्रोविजनल रिजल्ट के तौर पर काम करता है. स्टूडेंट्स को रेफरेंस और भविष्य की एकेडमिक या प्लेसमेंट ज़रूरतों के लिए एक कॉपी रखनी चाहिए. मार्क्स या पर्सनल डिटेल्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर, कैंडिडेट्स को तुरंत सुधार के लिए GTU एग्जामिनेशन अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए.

