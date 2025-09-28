UPSC ESE Registration 2026: यूपीएससी ईएसई के 474 पदों पर भर्ती! फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक
UPSC ESE Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 474 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 28, 2025 3:23:51 PM IST

UPSC ESE Registration 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ESE) 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दिया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते है. आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर  2025 है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 474 पद भरे जाएंंगे.

कौन आवेदन कर सकता है?

इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत में केंद्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थानों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त इंजीनियरिंग की डिग्री भी मान्य होगी.

आयु सीमा के संबंध में उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 तक कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. अर्थात आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए.

आवेदन शुल्क

सभी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क ₹200 है. हालांकि महिला उम्मीदवार अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) और विकलांग व्यक्तियों (PwBD) श्रेणियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है. ये प्रावधान इन श्रेणियों के उम्मीदवार के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाता है.

उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या वीज़ा/मास्टर/RuPay क्रेडिट/डेबिट कार्ड, UPI, या किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते है.

