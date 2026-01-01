केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों में क्या अंतर होता है, सरकारी नौकरी की तैयारियों के लिए किन चीजों का रखें खास ख्याल?

Government Job Exams Explained: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की होने वाली है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को पता होगा कि राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर नौकरियां निकाली जाती है. जिसके लिए अलग-अलग सिलेबस और अलग-अलग तरीके से तैयारी की जाती है. ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि दोनों परीक्षाओं में क्या होता है?

केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियां कौन-कौन सी हैं? (What types of jobs are available with the central government?)

केंद्र सरकार की नौकरियां कौन सी है. आइए विस्तार से जानते हैं. केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियां वो होती है जो भारत सरकार के तहत काम करने वाले विभागों, मंत्रालयों और संगठनों द्वारा निकाली जाती हैं.

भारतीय रेलवे (Indian Railway)

कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय डाक सेवा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU)

बैंक (SBI, RBI, आदि)

केंद्र सरकार की नौकरियां तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में एक जैसी होती हैं, जिनके नियम मानकीकृत होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा नियमित रूप से नवीनतम रिक्तियों की घोषणाएं जारी की जाती हैं.

राज्य सरकार के अंतर्गत कौन-कौन सी नौकरियां निकलती हैं? (What types of jobs are available under the state government?)

राज्य सरकार से जुड़ी नौकरियां अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं, जो स्थानीय शासन और सार्वजनिक सेवाओं के लिए होती हैं.

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC)

राज्य पुलिस विभाग

राज्य शिक्षा बोर्ड

राजस्व, पंचायती राज, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन की नौकरियां

राज्य की नौकरी की परीक्षाएं और नियम एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होते हैं और अक्सर इसके लिए क्षेत्रीय भाषा और कानूनों का ज्ञान ज़रूरी होता है. संघ लोक सेवा आयोग की तरह अलग-अलग राज्यों द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन किया जाता है. जैसे बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) आदि.

कैसे करें सरकारी नौकरी की तैयारी? (How to prepare for government job exams?)

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा निकाली जा रही नौकरियों के लिए अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग तरह की परीक्षा होती है और इनका सेलेबस भी अधिकतम योग्यता के आधार पर होता है. अगर UPSC की बात करें तो इसमें पहले प्रिलिम्स, मेन्स और इयरव्यू होता है. इसके अलावा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियां अलग-अलग लेवल की होती है. जिसमें अलग-अलग विभागों में MTS (मल्टी टास्किंग स्टाफ), LDC (लोवर डिवीजन कलर्क) और UDC (अपर डिवीजन कलर्क) के लिए भर्तियां निकाली जाती है. जिसके लिए परीक्षा भी उसी हिसाब से होती है.

अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग होती है योग्यता (The eligibility criteria vary for different posts)

मल्टी स्किंग स्टाफ दसवीं पास लोगों के लिए होती हैं. लोवर डिवीजन कलर्क बारहवीं पास लोगों के लिए होती है. अपर डिवीजन कलर्क ग्रेजुएशन पास लोगों के लिए होती है.योग्यता के हिसाब से ही परीक्षा का स्तर भी होता है.

इसी तरह, रेलवे में भी अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग योग्यता और परीक्षा का लेवल भी उसी हिसाब से होता है. अगर रेलवे द्वारा निकाली जाने वाली ग्रुप डी की नौकरी की बात करें तो इसमें अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग योग्यता होती है. इसके अलावा, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अलग-अलग ट्रेड के लिए आईटीआई में अलग-अलग ट्रेड की डिग्री होनी चाहिए.