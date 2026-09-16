52 कंटेस्टेंट्स में टॉप-20, फिर Google में नौकरी, कौन हैं उमंगा कुमावत और क्यों चर्चा में है उनकी कहानी?

Success Story: नेशनल ब्यूटी पेजेंट का मंच, कैमरों की चमक और हजारों लोगों की निगाहें किसी भी कंटेस्टेंट के लिए यादगार अनुभव हो सकते हैं. लेकिन उमंगा कुमावत के लिए यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं, बल्कि कई सपनों में से एक पड़ाव है. ‘मिस यूनिवर्स इंडिया 2026’ में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने और 52 प्रतिभागियों में टॉप-20 तक पहुंचने के बाद उमंगा ने बिना किसी बड़े ब्रेक के अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में वापसी कर ली.

23 अगस्त को जयपुर में आयोजित ‘मिस यूनिवर्स इंडिया 2026’ के नेशनल फिनाले में उमंगा ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया. केरल की काज़ियाह लिज़ मेजो ने खिताब अपने नाम किया, जबकि उमंगा ने टॉप-20 में जगह बनाई. फिनाले की हलचल खत्म होते ही उमंगा वापस बेंगलुरु पहुंचीं, जहां उनकी दूसरी पहचान उनका इंतजार एक क्लाउड इंजीनियर के रूप में कर रही थी.

ग्लैमर के पीछे की बेहद आम दिनचर्या

उमंगा ने सोशल मीडिया पर अपनी डेली रूटीन की झलक साझा की, जिसने लोगों का ध्यान खींचा. वीडियो में पेजेंट के ग्लैमरस आउटफिट्स की जगह जिम, नाश्ता, लैपटॉप, मीटिंग्स, कैफेटेरिया और शाम की चाय दिखाई दी. उनका दिन करीब 9:30 बजे शुरू होता है. जिम में ट्रेडमिल, स्ट्रेचिंग और लेग लिफ्ट्स के बाद वह अपने काम पर लौटती हैं. दोपहर करीब 12:30 बजे लैपटॉप पर काम शुरू होता है. लंच के दौरान भी उनका चुनाव काफी सामान्य नजर आया. कैफेटेरिया में मौजूद बिरयानी और डेजर्ट के बजाय उन्होंने नूडल सूप और सब्जियां चुनीं. शाम करीब 5:30 बजे चाय के साथ उनका वर्कडे पूरा होता है.

टेक्नोलॉजी और पेजेंट्री का अनोखा मेल

उमंगा की पढ़ाई भी उनके करियर की तरह दिलचस्प है. उन्होंने भोपाल के सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा हासिल की और बाद में ABV-IIITM, ग्वालियर से कंप्यूटर नेटवर्किंग में मास्टर डिग्री की. टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करने के साथ पेजेंट्री का सफर शुरू करना बताता है कि करियर को हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ना जरूरी नहीं है. किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके जॉब टाइटल या किसी एक उपलब्धि से तय नहीं होती.

सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा में आईं उमंगा?

उमंगा की कहानी इसलिए लोगों से जुड़ती दिखी क्योंकि इसमें ग्लैमर के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी नजर आई. कुछ दिन पहले जिस चेहरे को राष्ट्रीय मंच पर देखा गया था, वही चेहरा अगले ही पल ऑफिस में कोडिंग, मीटिंग और चाय के बीच अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था. उनका सफर एक सरल संदेश देता है कि एक सपना पूरा करना दूसरे सपने को छोड़ना नहीं होता. पेजेंट्री और टेक्नोलॉजी उनके लिए दो अलग रास्ते जरूर हैं, लेकिन दोनों उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं. यही संतुलन उमंगा कुमावत की कहानी को खास बनाता है.