Success Story: सैकड़ों बार Apply किया, फिर भी नहीं आया जवाब, बदली ऐसी Strategy तो मिला 1.7 करोड़ का UK Job

Amit Dutta Success Story: कई बार नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश में मेहनत कम नहीं होती, लेकिन सही नतीजा फिर भी नहीं मिलता. कुछ ऐसा ही अनुभव अमित दत्ता का भी रहा। रात के 1 बजे तक LinkedIn पर लगातार Job Applications भेजने के बावजूद उन्हें न तो जवाब मिल रहा था और न ही Interview Call. कई बार ऐसा लगा कि उनकी Applications बिना किसी प्रतिक्रिया के ऑनलाइन जॉब मार्केट में कहीं गुम हो रही हैं.

लेकिन करीब तीन साल के अनुभव के बाद अमित दत्ता ने अपनी Job Search Strategy पर दोबारा विचार किया. उनके मुताबिक समस्या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि नौकरी तलाशने का तरीका था. इसी सोच में बदलाव के बाद उन्होंने एक व्यवस्थित रणनीति तैयार की और आखिरकार UK से करीब 1.7 करोड़ का Job Offer हासिल किया.

200 Applications की जगह 30 Targeted Jobs पर फोकस

अमित ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि पहले वह नौकरी को एक ‘Numbers Game’ की तरह देखते थे. उन्हें लगता था कि जितनी ज्यादा जगह आवेदन करेंगे, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ेगी. बाद में उन्होंने इस रणनीति को बदल दिया. 200 अलग-अलग Roles में आवेदन करने के बजाय उन्होंने करीब 30 Carefully Targeted Positions पर फोकस किया. यानी हर नौकरी के लिए कंपनी, Role और अपनी Profile के बीच बेहतर तालमेल पर ध्यान दिया.

500 LeetCode Problems की जगह 100 Patterns

Technical Interview की तैयारी में भी उन्होंने अपनी रणनीति बदली. सैकड़ों Coding Problems हल करने के बजाय उन्होंने लगभग 100 महत्वपूर्ण Patterns को समझने और दोहराने पर ध्यान केंद्रित किया. इसका उद्देश्य सिर्फ ज्यादा सवाल हल करना नहीं, बल्कि यह समझना था कि Interview में अलग-अलग Problems को किस Approach से हल किया जा सकता है.

3 पेज का Resume किया सिर्फ 1 पेज

अमित की कहानी में Resume ने भी अहम भूमिका निभाई. उन्होंने बताया कि Google और Meta जैसी कंपनियों में आवेदन करने के दौरान उन्हें शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने अपना तीन पेज का Resume दोबारा तैयार किया और उसे एक पेज में सीमित किया. उन्होंने साफ और प्रभावी Bullet Points तथा Job Description से जुड़े जरूरी Keywords पर ध्यान दिया, ताकि Resume Applicant Tracking System (ATS) के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार हो सके. उन्होंने Resume तैयार करने के लिए Overleaf पर LaTeX और Jake’s Resume Template का इस्तेमाल करने की बात भी साझा की.

12 हफ्ते का बनाया Job Search System

अमित के मुताबिक असली बदलाव तब आया, जब उन्होंने नौकरी तलाशने को बेतरतीब तरीके से Applications भेजने के बजाय 12 हफ्ते के एक Structured Project की तरह लेना शुरू किया. उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना, Application Strategy बदली, Resume सुधारा और Interview Preparation को अधिक Focused बनाया। उनके अनुसार इसी व्यवस्थित प्रक्रिया के बाद उन्हें भारत से ही UK की नौकरी के लिए करीब 1.7 करोड़ का ऑफर मिला.

अमित की कहानी का मुख्य सबक यही है कि Job Search में केवल Applications की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं हो सकता. Targeted Applications, Relevant Resume और Structured Interview Preparation जैसे पहलुओं पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है.