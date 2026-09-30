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Google की नौकरी छोड़ी, 5 साल तक बनाया अनोखा सॉफ्टवेयर, Justin Tunney ने ऐसे बदली Local AI की दुनिया

AI मॉडल्स की चर्चा के बीच Justin Tunney ने सॉफ्टवेयर की अहम भूमिका को उजागर किया. Cosmopolitan Libc और llamafile के जरिए उनका सफर प्रोग्रामिंग से ओपन-सोर्स इनोवेशन तक पहुंचा.

By: Munna Verma | Published: September 30, 2026 2:02:54 PM IST

Local AI में नई राह दिखाने वाला llamafile
Local AI में नई राह दिखाने वाला llamafile


Success Story: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चर्चा अक्सर बड़े और शक्तिशाली मॉडल की होती है, लेकिन इन मॉडलों को कंप्यूटर पर आसानी से चलाने के पीछे काम करने वाला सॉफ्टवेयर भी उतना ही महत्वपूर्ण है. Justin Tunney का तकनीकी सफर इसी पहलू को सामने लाता है. Cosmopolitan Libc और llamafile जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर की दिशा में काम किया.

Tunney, जिन्हें ऑनलाइन नाम “jart” से भी जाना जाता है, ने बेहद कम उम्र में प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी. उनका सफर शुरुआती सिस्टम प्रोग्रामिंग से होता हुआ Google जैसे बड़े टेक संस्थान तक पहुंचा और बाद में ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की ओर मुड़ गया.

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14 साल की उम्र में शुरू हुई प्रोग्रामिंग की दुनिया

वर्ष 1984 में जन्मी Tunney ने करीब 14 साल की उम्र से सॉफ्टवेयर लिखना और उसे दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया. उस दौर में इंटरनेट आज की तरह आसान नहीं था और प्रोग्राम बांटने के लिए Bulletin Board Systems और चैट नेटवर्क जैसे माध्यम इस्तेमाल किए जाते थे. शुरुआती दौर से ही उनकी दिलचस्पी C भाषा, कंपाइलर और सिस्टम-लेवल प्रोग्रामिंग में रही. बाद में उन्होंने Google में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया.

वहां उनके काम में TensorBoard से जुड़े विज़ुअलाइजेशन टूल्स के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और साइट रिलायबिलिटी से संबंधित जिम्मेदारियां भी शामिल रहीं. वर्ष 2018 में उन्होंने Google छोड़कर अपने प्रोजेक्ट्स पर अधिक समय देना शुरू किया।

Cosmopolitan Libc ने बदला पोर्टेबल सॉफ्टवेयर का तरीका

Tunney का प्रमुख प्रोजेक्ट Cosmopolitan Libc है। यह एक C लाइब्रेरी है, जिसका उद्देश्य ऐसे प्रोग्राम तैयार करना है जिन्हें अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग बिल्ड तैयार किए बिना चलाया जा सके. इससे जुड़ी तकनीक Actually Portable Executable (APE) के जरिए एक ही executable को Linux, Windows और macOS जैसे प्लेटफॉर्म पर चलाने की कोशिश की जाती है. लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए Tunney ने सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी को अपने काम का केंद्र बनाया.

Cosmopolitan से llamafile तक पहुंचा सफर

वर्ष 2023 में इसी तकनीक का इस्तेमाल AI के क्षेत्र में एक नए तरीके से किया गया. Tunney ने Cosmopolitan को llama.cpp के साथ जोड़ा और इससे llamafile प्रोजेक्ट सामने आया. llamafile का विचार सरल लेकिन उपयोगी है, AI मॉडल और उसे चलाने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर को एक ही executable फाइल में पैक करना. इसका उद्देश्य लोकल मशीन पर AI मॉडल चलाने की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बनाना है, ताकि यूजर को अलग-अलग dependencies और software components सेट करने की जरूरत कम पड़े.

Mozilla के Innovation Group ने नवंबर 2023 में llamafile की घोषणा की, जिससे इस प्रोजेक्ट को ओपन-सोर्स AI समुदाय में व्यापक पहचान मिली.

लोकल AI में सिस्टम सॉफ्टवेयर की अहमियत

Tunney के काम की खासियत केवल AI तक सीमित नहीं है. redbean, blink और sectorlisp जैसे उनके अन्य प्रोजेक्ट भी छोटे, पोर्टेबल और कम संसाधनों वाले सॉफ्टवेयर पर केंद्रित हैं. उनका सफर यह दिखाता है कि AI के दौर में केवल बड़े मॉडल ही महत्वपूर्ण नहीं हैं. उन्हें व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर कुशलता से चलाने के लिए मजबूत सिस्टम सॉफ्टवेयर और आसान वितरण तकनीक भी जरूरी है.

किशोर उम्र में कोड साझा करने से लेकर लोकल AI के लिए executable tools तैयार करने तक, Tunney का करियर पारंपरिक टेक करियर से अलग एक ऐसी यात्रा दिखाता है जिसमें प्रयोग, सिस्टम प्रोग्रामिंग और ओपन-सोर्स सोच लगातार केंद्र में रही है.

Tags: googleSuccess story
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