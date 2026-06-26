IIT Placement: एक बार मिल गया यहां दाखिला, तो जीवन हो जाएगी खुशहाल, इन टॉप कंपनियों में मिलती है नौकरी

IIT Placement: आज के समय में हर छात्र और उसके परिवार की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि पढ़ाई ऐसे संस्थान से की जाए, जहां से बेहतर शिक्षा के साथ शानदार करियर की भी मजबूत शुरुआत हो सके. यही वजह है कि युवा ऐसे कॉलेजों की तलाश में रहते हैं, जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बेहतरीन हो और जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलने की संभावना अधिक हो. अगर आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक ऐसे संस्थान की तलाश कर रहे हैं, तो यह कॉलेज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. यहां विभिन्न कोर्सों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को देश-विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों में आकर्षक पैकेज पर नौकरी मिलने के अवसर मिलते हैं.

देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल IIT कानपुर ने 2024-25 प्लेसमेंट सीजन के प्रभावशाली आंकड़े जारी किए हैं. संस्थान के स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ऑफिस (SPO) के अनुसार, प्लेसमेंट के लिए पंजीकृत लगभग 80 प्रतिशत छात्रों को नौकरी के अवसर मिले. 18 मई 2025 तक कुल 1,530 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 1,225 छात्रों का चयन विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में हुआ. इस आंकड़े में 200 प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) और 29 अंतरराष्ट्रीय जॉब ऑफर भी शामिल हैं.

455 से अधिक कंपनियों ने लिया प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा

IIT कानपुर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार प्लेसमेंट अभियान के दोनों चरणों में 455 से अधिक कंपनियां शामिल हुईं. टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, फाइनेंस, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और कोर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में छात्रों को आकर्षक अवसर मिले. पहले चरण की शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई, जहां पहले ही दिन 75 कंपनियों ने 115 जॉब प्रोफाइल के लिए कुल 595 ऑफर दिए. इनमें से छात्रों ने 533 ऑफर स्वीकार किए.

अंडरग्रेजुएट छात्रों का प्रदर्शन सबसे मजबूत

अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में कुल 937 पंजीकृत छात्रों में से 799 छात्रों का चयन हुआ, जिससे लगभग 85 प्रतिशत प्लेसमेंट रेट दर्ज किया गया. वहीं MTech, MBA, MSc, MDes, MS (Research) और PhD सहित पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में 593 छात्रों में से 426 को नौकरी मिली, जो करीब 72 प्रतिशत प्लेसमेंट रेट है.

विभागवार प्लेसमेंट में CSE और ह्यूमैनिटीज सबसे आगे

विभागवार आंकड़ों में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज ने 100 प्रतिशत प्लेसमेंट हासिल कर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. इंजीनियरिंग शाखाओं में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (97%) पहले स्थान पर रही. इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (92%), डिजाइन प्रोग्राम (93%), केमिकल इंजीनियरिंग (87%) और मैकेनिकल इंजीनियरिंग (82%) ने भी शानदार परिणाम दर्ज किए.

इंटर्नशिप से बढ़ा नौकरी का रास्ता

संस्थान ने बताया कि इंटर्नशिप अब फुल-टाइम नौकरी पाने का मजबूत माध्यम बन चुकी है. इस प्लेसमेंट सीजन में 200 छात्रों को PPO मिले, जबकि 589 इंटर्नशिप ऑफर जारी किए गए, जिनमें से 552 छात्रों ने स्वीकार किए. प्रमुख रिक्रूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली, बैन एंड कंपनी, बीसीजी, बार्कलेज, एचयूएल, आईटीसी, उबर, सैमसंग कोरिया और क्वाडआई सिक्योरिटीज जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल रहीं.

डबल मेजर और MDes छात्रों ने बनाया नया रिकॉर्ड

प्रोग्रामवार प्रदर्शन में डबल मेजर छात्रों का प्लेसमेंट रेट सबसे अधिक 96 प्रतिशत रहा. इसके बाद MDes (93%), डुअल डिग्री (90%) और BTech (86%) का स्थान रहा. इसके अलावा संस्थान ने PhD शोधार्थियों के लिए ‘शोधस्पंदन 2025’ कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके माध्यम से 12 डॉक्टोरल छात्रों को रोजगार मिला.

IIT कानपुर के ताजा प्लेसमेंट आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संस्थान में उद्योगों का भरोसा लगातार मजबूत बना हुआ है. बेहतर अकादमिक माहौल, इंटर्नशिप संस्कृति और वैश्विक कंपनियों की बढ़ती भागीदारी छात्रों के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रही है. साथ ही, बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा और स्टार्टअप की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, जो संस्थान की बहुआयामी सफलता को दर्शाता है.

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