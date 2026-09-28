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चौथी मंजिल से गिरने के बाद छूटी 12वीं की परीक्षा, वर्षों बाद 92% से पास की 12वीं, अब Google में मिली नौकरी

Success Story: 16 साल की उम्र में गंभीर हादसे के बाद युवती ने दो साल अस्पताल में बिताए. फिर 12वीं में 92% अंक हासिल किए, दो डिग्रियां लीं और हैदराबाद में Google की सहयोगी कंपनी में नौकरी पाई.

By: Munna Verma | Published: September 28, 2026 2:47:20 PM IST

Success Story: 16 साल की उम्र में हुआ गंभीर हादसा
Success Story: 16 साल की उम्र में हुआ गंभीर हादसा


Success Story: कभी जिंदगी और पढ़ाई दोनों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी. लेकिन एक गंभीर हादसे के बाद लंबे इलाज और मुश्किल दौर से गुजरते हुए एक युवती ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और ऐसी उपलब्धियां हासिल कीं, जिन्होंने उनके परिवार को गर्व से भर दिया. परिवार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने बोर्ड परीक्षा में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए, दो अलग-अलग डिग्रियां पूरी कीं और अब हैदराबाद में Google की एक सहयोगी कंपनी में काम कर रही हैं.

X पर 25 सितंबर को साझा की गई एक पोस्ट में युवती के भाई ने उनकी जिंदगी बदल देने वाले हादसे और उसके बाद की चुनौतियों के बारे में बताया. पोस्ट के अनुसार, 16 साल की उम्र में वह एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर गई थीं. परिवार के मुताबिक, हादसे के बाद उनकी हालत बेहद गंभीर थी. उन्हें शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और दाहिने पैर तथा कूल्हे में काफी नुकसान हुआ. पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि डॉक्टरों ने उनके बचने और भविष्य में चल पाने को लेकर परिवार को गंभीर आशंकाओं के बारे में बताया था.

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दो साल अस्पताल में बीते, बोर्ड परीक्षा भी छूटी

हादसे के बाद युवती को लंबे समय तक इलाज और पुनर्वास से गुजरना पड़ा. परिवार के अनुसार, वह करीब दो साल तक अस्पताल में रहीं. इसी वजह से वह उस समय अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकीं. लेकिन पढ़ाई से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ. अगले साल उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया. परिवार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, उन्हें परीक्षा केंद्र तक एम्बुलेंस से ले जाया गया और उन्होंने स्ट्रेचर पर रहकर बोर्ड परीक्षा दी. नतीजा भी शानदार रहा। उन्होंने 12वीं में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए. भौतिकी और गणित में उनके 94-94 अंक बताए गए हैं। स्कूल ने भी उनकी उपलब्धि को सम्मानित किया.

दो डिग्रियां हासिल कर बनाई नई राह

बोर्ड परीक्षा के बाद उनकी पढ़ाई का सफर आगे बढ़ा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने फिजिक्स और होटल मैनेजमेंट में दो डिग्रियां पूरी कीं. अब वह MBA की पढ़ाई की तैयारी कर रही हैं. साथ ही, परिवार द्वारा साझा जानकारी के मुताबिक, वह हैदराबाद में Google की एक सहायक कंपनी में काम कर रही हैं और अपने परिवार से दूर स्वतंत्र रूप से रह रही हैं.

मुश्किलों के बीच हासिल की नई पहचान

परिवार के अनुसार, हादसे के बाद उनके चलने में थोड़ा बदलाव अभी भी दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है. उनके भाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में उनके सफर को बेहद खास बताया. अस्पताल के लंबे दौर से लेकर पढ़ाई पूरी करने और प्रोफेशनल करियर शुरू करने तक, यह कहानी धैर्य और लगातार प्रयास की तस्वीर पेश करती है. हालांकि, युवती और उनके परिवार की पहचान सार्वजनिक पोस्ट में साझा नहीं की गई है. उनकी चोटों, शिक्षा और नौकरी से जुड़ी जानकारी भी परिवार की सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है.

Tags: googleSuccess story
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