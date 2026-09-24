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IIT से नहीं पढ़े, लेकिन AI की दुनिया में बनाई खास पहचान, ये हैं OpenAI और Anthropic के भारतीय मूल के CTOs

IIT से पढ़ाई किए बिना विजय राजी और राहुल पाटिल ने OpenAI और Anthropic जैसी दिग्गज AI कंपनियों में अहम तकनीकी पद हासिल किए और साबित किया कि हुनर और अनुभव भी रास्ता बनाते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 24, 2026 12:42:48 PM IST

IIT डिग्री के बिना OpenAI और Anthropic के CTO बने भारतीय मूल के ये टेक लीडर्स
IIT डिग्री के बिना OpenAI और Anthropic के CTO बने भारतीय मूल के ये टेक लीडर्स


AI Success Story: भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात हो तो IIT का नाम सबसे पहले लिया जाता है. देश के लाखों छात्रों के लिए IIT में प्रवेश करियर की बड़ी उपलब्धि माना जाता है. लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में सफलता का रास्ता हमेशा IIT से होकर ही गुजरे, ऐसा जरूरी नहीं है. इसका उदाहरण भारतीय मूल के विजय राजी और राहुल पाटिल हैं, जिन्होंने दुनिया की प्रमुख AI कंपनियों में बड़ी तकनीकी जिम्मेदारियां संभाली हैं, जबकि दोनों ने IIT से पढ़ाई नहीं की.

दोनों की कहानी यह दिखाती है कि तकनीकी क्षेत्र में लंबे अनुभव, नेतृत्व क्षमता और प्रोडक्ट बनाने की समझ भी करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है.

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IIT के बिना भी दुनिया की बड़ी AI कंपनियों तक पहुंच

IIT के पूर्व छात्रों ने वैश्विक टेक इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. Google के CEO सुंदर पिचाई, IBM के CEO अरविंद कृष्णा और कई अन्य भारतीय मूल के टेक लीडर्स IIT से पढ़े हैं. यही वजह है कि भारतीय समाज में IIT की डिग्री को अक्सर सफलता के महत्वपूर्ण प्रमाण के तौर पर देखा जाता है. हालांकि, विजय राजी और राहुल पाटिल का करियर एक अलग तस्वीर पेश करता है. दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और अमेरिका में काम करते हुए धीरे-धीरे टेक इंडस्ट्री में शीर्ष पदों तक पहुंचे.

विजय राजी: इंजीनियरिंग कॉलेज से OpenAI तक का सफर

विजय राजी सितंबर 2025 से OpenAI में CTO, Applications की भूमिका में हैं. उनके नेतृत्व वाले हिस्से का काम AI रिसर्च और तकनीकी क्षमताओं को ऐसे प्रोडक्ट्स में बदलना है, जिन्हें आम यूजर्स तक पहुंचाया जा सके. राजी ने 1999 में पांडिचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज से Bachelor of Engineering की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने Microsoft में करीब एक दशक काम किया. वर्ष 2011 में वह Facebook से जुड़े और आगे चलकर उन्होंने Statsig नाम का स्टार्टअप शुरू किया.

2025 में OpenAI ने Statsig को लगभग 1.1 अरब डॉलर की डील में अपने साथ जोड़ा. इस अधिग्रहण के बाद राजी को OpenAI में बड़ी तकनीकी जिम्मेदारी मिली.

राहुल पाटिल: PESIT से Anthropic के CTO तक

राहुल पाटिल का करियर भी भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान से शुरू होकर अमेरिकी टेक कंपनियों तक पहुंचा. बेंगलुरु में पले-बढ़े पाटिल ने 2002 में PESIT से Computer Science में Bachelor of Engineering किया. इसके बाद उन्होंने Arizona State University से मास्टर डिग्री और University of Washington से MBA किया. अपने करियर में उन्होंने Amazon Web Services, Microsoft और Oracle जैसी कंपनियों में काम किया. इसके अलावा वह Stripe में CTO की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. अक्टूबर 2025 में उन्हें Anthropic का CTO नियुक्त किया गया. Anthropic अपने AI असिस्टेंट Claude के लिए जानी जाती है और AI क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में शामिल है.

सफलता के लिए क्या IIT डिग्री जरूरी है?

राजी और पाटिल की प्रोफेशनल यात्रा IIT की उपयोगिता को खारिज नहीं करती, लेकिन यह जरूर दिखाती है कि टेक इंडस्ट्री में करियर के कई रास्ते हो सकते हैं. मजबूत तकनीकी आधार, लगातार सीखने की क्षमता, नेतृत्व, अनुभव और सही अवसर किसी भी इंजीनियर को वैश्विक स्तर तक पहुंचा सकते हैं. इन दोनों की कहानी उन छात्रों के लिए खास तौर पर दिलचस्प है जो IIT को लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन किसी कारण वहां नहीं पहुंच पाते. टेक्नोलॉजी की दुनिया में डिग्री शुरुआती दरवाजा खोल सकती है, लेकिन लंबी करियर यात्रा में कौशल और अनुभव की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है.

Tags: AnthropicIITOpenAI
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