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GATE vs JAM: ग्रेजुएशन के बाद GATE या JAM? IIT में पढ़ाई से लेकर शानदार करियर तक, जानें किस एग्जाम में हैं ज्यादा मौके

GATE Vs JAM: इंजीनियरिंग या साइंस से ग्रेजुएशन के बाद बेहतर भविष्य की तलाश में गेट और जैम अहम विकल्प हैं. दोनों परीक्षाएं उच्च शिक्षा और करियर के अलग-अलग रास्ते खोलती हैं.

By: Munna Verma | Published: September 2, 2026 11:49:40 AM IST

GATE Vs JAM: करियर की अगली छलांग के लिए GATE या JAM?
GATE Vs JAM: करियर की अगली छलांग के लिए GATE या JAM?


GATE Vs JAM: इंजीनियरिंग और साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद जब आगे की पढ़ाई या बेहतर करियर का सवाल आता है, तो GATE और JAM दो ऐसे एग्जाम हैं जिन पर छात्रों की नजर रहती है. दोनों परीक्षाएं प्रतिष्ठित संस्थानों में Higher Studies का रास्ता खोलती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, योग्यता, सिलेबस और करियर विकल्प काफी अलग हैं.

ऐसे में सही परीक्षा का चुनाव आपके भविष्य के लक्ष्य पर निर्भर करता है. अगर आप भी हायर स्टडीज के बारे में सोच रहे हैं और इन परीक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं.

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GATE और JAM में क्या है मुख्य अंतर?

GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस और संबंधित क्षेत्रों के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है. इसके जरिए उम्मीदवार IITs, IISc और अन्य संस्थानों में M.Tech, M.E. तथा कुछ अन्य पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के अवसर तलाश सकते हैं. GATE स्कोर का इस्तेमाल कुछ PSU नौकरियों और रिसर्च अवसरों के लिए भी किया जाता है.

वहीं, JAM (Joint Admission Test for Masters) मुख्य रूप से साइंस विषयों में आगे पढ़ाई करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है. JAM के जरिए IITs और अन्य संस्थानों में M.Sc., Joint M.Sc.-PhD तथा संबंधित प्रोग्राम में प्रवेश का रास्ता खुल सकता है.

Eligibility: कौन दे सकता है कौन सा एग्जाम?

GATE में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जैसे विभिन्न बैकग्राउंड के योग्य उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, हालांकि संबंधित पेपर और संस्थान की प्रवेश शर्तें अलग हो सकती हैं. JAM मुख्य रूप से संबंधित साइंस विषयों में ग्रेजुएशन कर चुके या अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवारों के लिए उपयोगी विकल्प है. आवेदन से पहले संबंधित वर्ष की आधिकारिक पात्रता शर्तें देखना जरूरी है.

Syllabus और Difficulty में क्या अंतर?

GATE का सिलेबस चुने गए पेपर के अनुसार काफी विषय-केंद्रित और तकनीकी हो सकता है. इसमें विषय से जुड़े कॉन्सेप्ट, एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल क्षमता की भूमिका रहती है. JAM में चुने गए टेस्ट पेपर के आधार पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और अन्य संबंधित विषयों की समझ पर जोर दिया जाता है. दोनों परीक्षाओं में केवल रटने के बजाय कॉन्सेप्ट की मजबूत पकड़ उम्मीदवार के लिए फायदेमंद रहती है.

Career Scope: GATE या JAM किसमें ज्यादा अवसर?

अगर आपका लक्ष्य M.Tech/M.E., टेक्निकल रिसर्च, इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन या कुछ PSU अवसर हैं, तो GATE आपके लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है. वहीं, अगर आप साइंस में मास्टर्स, रिसर्च या आगे चलकर PhD की दिशा में जाना चाहते हैं, तो JAM बेहतर विकल्प हो सकता है. JAM के बाद रिसर्च, शिक्षण, इंडस्ट्री और उच्च शिक्षा के कई रास्ते खुल सकते हैं.

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GATE Vs JAM: आपके लिए कौन बेहतर?

इसका कोई एक जवाब नहीं है. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने वाले छात्रों के लिए GATE जबकि साइंस में हायर स्टडीज और रिसर्च की योजना बनाने वाले छात्रों के लिए JAM अधिक स्वाभाविक विकल्प हो सकता है. एग्जाम चुनने से पहले अपने ग्रेजुएशन विषय, पसंदीदा संस्थान, करियर लक्ष्य और भविष्य में नौकरी या रिसर्च की प्राथमिकता को ध्यान में रखें. सही परीक्षा वही है जो आपके लंबे समय के करियर प्लान से सबसे अच्छी तरह मेल खाती हो.

Tags: GATEhome-hero-pos-2IITJAM
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