IIT में पढ़ने का सपना होगा पूरा! बिना JEE-GATE के शुरू हुआ एडमिशन, जानें पूरी प्रक्रिया

IIT Course: देश के लाखों छात्रों का सपना होता है कि वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से पढ़ाई करें. हालांकि, ज्यादातर कोर्स में प्रवेश के लिए JEE या GATE जैसी कठिन परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं. लेकिन अब ऐसे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है, जो बिना इन प्रवेश परीक्षाओं के भी IIT से पढ़ाई कर सकते हैं.

IIT Delhi Certificate Course 2026 के तहत संस्थान ने इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) और टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज़ेशन से जुड़े विशेष सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत की है. इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह कोर्स ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा और सफल प्रतिभागियों को IIT दिल्ली की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.

बिना JEE और GATE के मिलेगा IIT में पढ़ने का मौका

इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम में दाखिले के लिए JEE या GATE स्कोर की आवश्यकता नहीं है. इसका उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं, प्रोफेशनल्स और उद्यमियों को नई तकनीकों को बाजार तक पहुंचाने और इनोवेशन को व्यावसायिक रूप देने की समझ देना है. जो उम्मीदवार टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, रिसर्च या बिजनेस इनोवेशन में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रोग्राम उपयोगी साबित हो सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस कोर्स के लिए कई श्रेणी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इनमें शामिल हैं:

डिप्लोमा धारक

BTech, MTech और PhD छात्र

उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार

वर्किंग प्रोफेशनल्स

इंडस्ट्री एक्सपर्ट

स्टार्टअप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर

टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स

यह व्यापक पात्रता इस प्रोग्राम को विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों के लिए आकर्षक बनाती है.

कोर्स की अवधि और फीस

यह सर्टिफिकेट प्रोग्राम 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक IIT Delhi के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में आयोजित किया जाएगा.

कोर्स अवधि: 5 दिन

कुल प्रशिक्षण: 30 घंटे

10 इंटरैक्टिव सेशन

फीस: ₹65,000 + 18% GST

पूरा प्रशिक्षण ऑफलाइन मोड में होगा, जिससे प्रतिभागियों को विशेषज्ञों से सीधे सीखने और नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा.

क्या सीखने को मिलेगा?

इस प्रोग्राम का पाठ्यक्रम उद्योग और रिसर्च की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें प्रतिभागियों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा:

इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजी

पेटेंट फिलिंग प्रोसेस Patent Filing Process

प्रेयर आर्ट सर्च

क्लेम एनालिसिस

प्रोटोटाइप डेवलपमेंट

रेगुलेटरी कंप्लायंस

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर

कमर्शियलाइजेशन मॉडल

डीप टेक बिजनेस मॉडल

स्टार्टअप फंडिंग और इन्वेस्टर पिच प्रिपरेशन

साथ ही, प्रतिभागियों को रिसर्च को सफल बिजनेस मॉडल में बदलने और निवेशकों के सामने प्रभावी प्रेजेंटेशन तैयार करने की व्यावहारिक जानकारी भी दी जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया और सर्टिफिकेट

इच्छुक उम्मीदवार IIT Delhi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को IIT Delhi की ओर से Attendance Certificate प्रदान किया जाएगा.

यदि आप बिना JEE या GATE के IIT से सीखने का अवसर तलाश रहे हैं, तो IIT Delhi Certificate Course 2026 एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह प्रोग्राम न केवल तकनीकी ज्ञान बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि इनोवेशन, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन जैसे तेजी से उभरते क्षेत्रों में करियर के नए अवसर भी प्रदान करेगा.

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