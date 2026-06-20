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IIT में पढ़ने का सपना अब और आसान, बिना GATE भी मिल सकता है एडमिशन, इस दिन तक करें आवेदन

IIT में पढ़ाई का सपना अब सिर्फ JEE या GATE तक सीमित नहीं है. कई विशेष प्रोग्राम ऐसे हैं, जिनमें बिना GATE स्कोर के भी प्रवेश लेकर छात्र प्रतिष्ठित IIT से उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 20, 2026 6:29:26 PM IST

GATE के बिना IIT से करें पढ़ाई
GATE के बिना IIT से करें पढ़ाई


IIT Course: कई छात्रों का सपना होता है कि वे प्रतिष्ठित Indian Institutes of Technology (IIT) से पढ़ाई करें, लेकिन हर उम्मीदवार जेईई या गेट जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल नहीं कर पाता. ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि IIT में प्रवेश के लिए केवल यही रास्ते नहीं हैं. आज कई IIT संस्थान ऐसे विशेष कोर्स और प्रोग्राम भी संचालित कर रहे हैं, जिनमें GATE स्कोर की अनिवार्यता नहीं होती. ग्रेजुएशन के बाद छात्र इन कोर्सों के माध्यम से IIT से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं. सही जानकारी और अवसरों की पहचान करके IIT में पढ़ने का सपना बिना JEE और GATE के भी पूरा किया जा सकता है.

जल संसाधन प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के इच्छुक छात्रों और कार्यरत पेशेवरों के लिए अच्छी खबर है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी ने ‘फ्लड एंड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट’ (Flood and Water Resource Management) में अपने MTech प्रोग्राम के दूसरे बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो जलवायु परिवर्तन, बाढ़ प्रबंधन और सतत जल संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं.

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GATE स्कोर अनिवार्य नहीं

इस MTech प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रवेश के लिए GATE स्कोर की आवश्यकता नहीं होगी. इसके बजाय, उम्मीदवारों का चयन विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और/या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. यह व्यवस्था उन उम्मीदवारों के लिए अवसर प्रदान करती है जो पेशेवर अनुभव रखते हैं लेकिन GATE परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में चार वर्षीय स्नातक डिग्री.
न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या 10-पॉइंट स्केल पर 6.0 CPI
जल संसाधन क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव.

यह योग्यता मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों के पास विषय की बुनियादी समझ और व्यावहारिक अनुभव दोनों हों.

हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई

दो वर्ष की अवधि वाला यह MTech प्रोग्राम हाइब्रिड मोड में संचालित किया जाएगा. छात्र ऑनलाइन माध्यम से लेक्चर अटेंड कर सकेंगे, जबकि प्रयोगशाला कार्य, प्रोजेक्ट गतिविधियां और अंतिम परीक्षाएं IIT गुवाहाटी परिसर में आयोजित की जाएंगी. ऑनलाइन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कार्यरत पेशेवर अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकें.

ट्राइमेस्टर सिस्टम और लचीला अध्ययन विकल्प

यह कार्यक्रम ट्राइमेस्टर आधारित संरचना पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रत्येक टर्म 12 सप्ताह का होगा. छात्रों को अपनी शैक्षणिक यात्रा को लचीले तरीके से पूरा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि कोर्स की अवधि अधिकतम पांच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है. यह सुविधा विशेष रूप से नौकरी के साथ पढ़ाई करने वाले पेशेवरों के लिए लाभदायक है.

मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प

कार्यक्रम में कई स्तरों पर प्रमाणपत्र और डिग्री प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है:

PG Certificate: 2 से 3 ट्राइमेस्टर में चार कोर्स पूरे करने पर “बेसिक इन फ्लड एंड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट” का प्रमाणपत्र मिलेगा.

PG Diploma: सात कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्र PG डिप्लोमा के योग्य होंगे.

MSc (Engineering) Degree: सभी दस कोर्स पूरे करने पर मास्टर ऑफ साइंस (इंजीनियरिंग) की डिग्री प्रदान की जाएगी.

MTech Degree: दस कोर्स के साथ कैपस्टोन प्रोजेक्ट पूरा करने वाले छात्रों को फ्लड एंड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट में MTech डिग्री प्रदान की जाएगी.

करियर और भविष्य की संभावनाएं

यह कार्यक्रम बाढ़ प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलिएंस, जल संरक्षण, जल नीति निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में करियर के नए अवसर खोलता है. बढ़ती जलवायु चुनौतियों के बीच इस तरह की विशेषज्ञता की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे यह कोर्स भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप माना जा रहा है.

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Tags: GATEhome-hero-pos-4IIT
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