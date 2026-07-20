GATE 2027 Schedule Released: IIT Madras ने घोषित की परीक्षा तारीखें, ऐसे करें आवेदन, जानें नए बदलाव, पूरा पैटर्न

GATE 2027 Schedule Released: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास ने GATE 2027 (Graduate Aptitude Test in Engineering) का शेड्यूल जारी कर दिया है. देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल GATE 2027 का आयोजन फरवरी 2027 में किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है.

IIT मद्रास के अनुसार, GATE 2027 परीक्षा 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह और दोपहर के दोनों सत्रों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में होगी. GATE 2027 का आयोजन IIT मद्रास, नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड-GATE के तहत IISc और IITs के सहयोग से कर रहा है. यह परीक्षा साल 1983 में शुरू हुई थी और अब अपने 45वें संस्करण में प्रवेश कर रही है.

अगस्त 2026 से शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन

उम्मीद है कि GATE 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2026 के मध्य से शुरू होगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. इस बार आवेदन प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम को DigiLocker और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा. इसका उद्देश्य परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की पहचान और प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाना है.

GATE 2027 में जोड़े गए नए बदलाव

IIT मद्रास ने बदलती तकनीकी और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए GATE 2027 के सिलेबस में बदलाव किया है. सबसे बड़ा बदलाव है कि अब परीक्षा में Robotics and Automation (RA) नाम से नया पेपर शामिल किया गया है. इसके अलावा Textile Engineering and Fibre Science (TF) पेपर को Engineering Sciences (XE) के अंतर्गत एक सेक्शनल पेपर में बदल दिया गया है. GATE 2027 में कुल 30 टेस्ट पेपर होंगे और परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार तय संयोजन में एक या दो पेपर दे सकेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

GATE 2027 में शामिल होने के लिए किसी भी उम्र सीमा का प्रावधान नहीं है. इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में स्नातक डिग्री पूरी कर चुके या अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा BTech के तीसरे वर्ष के छात्र भी परीक्षा में भाग लेने के योग्य हैं.

ऐसा होगा GATE 2027 का परीक्षा पैटर्न

GATE 2027 में कुल 65 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित होंगे. परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी.

जनरल एप्टीट्यूड: 15 अंक

इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स: अधिकतर इंजीनियरिंग पेपरों में 13 अंक

MCQ प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी

MSQ और NAT प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी

GATE स्कोर से मिलेंगे कई अवसर

GATE क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार IIT, NIT, IIIT और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में मास्टर, डायरेक्ट डॉक्टोरल और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं. इसके अलावा कई सरकारी कंपनियां (PSU) भी भर्ती प्रक्रिया में GATE स्कोर का इस्तेमाल करती हैं. GATE स्कोर रिजल्ट जारी होने की तारीख से तीन साल तक मान्य रहता है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन प्रक्रिया, सिलेबस और अन्य अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

ये भी पढ़ें…

Sarkari Naukri Cheating Case: हेल्थ विभाग के इस भर्ती में हाईटेक नकल, पकड़े गए 35 लोग, ऐसे कर रहे थे चीटिंग

BPSC Success Story: कई बार मिली असफलता, लेकिन नहीं टूटा हौसला, फिर बीपीएससी में हासिल की Rank 2