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GATE 2027 Registration New Date: IIT Madras ने बदली रजिस्ट्रेशन की तारीख, अब इस दिन से आवेदन होगा शुरू

GATE 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू नहीं होगी बल्कि अब इस दिन से शुरू होने वाली है. आवेदन की अंतिम तारीख, फीस, करेक्शन विंडो, परीक्षा डेट और अप्लाई करने का तरीकों के बारे में यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 14, 2026 2:43:55 PM IST

GATE 2027 Registration New Date: गेट के लिए इस दिन से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है.
GATE 2027 Registration New Date: गेट के लिए इस दिन से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है.


GATE 2027 Registration New Date: इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा और बेहतर करियर की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. IIT मद्रास ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग यानी GATE 2027 के रजिस्ट्रेशन शेड्यूल में बदलाव किया है. पहले आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब उम्मीदवार 27 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

GATE 2027 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा. परीक्षा, आवेदन और करेक्शन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी.

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GATE 2027 Registration की नई तारीखें

संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, बिना लेट फीस के GATE 2027 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 है. इसके बाद लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका 5 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा. आवेदन में किसी तरह की गलती होने पर उम्मीदवार 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक करेक्शन कर सकेंगे. वहीं, परीक्षा शहर आवंटन की जानकारी 4 जनवरी 2027 को उपलब्ध होगी.

फरवरी 2027 में आयोजित होगी GATE परीक्षा

GATE 2027 का आयोजन 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को किया जाएगा. परीक्षा सभी निर्धारित दिनों में सुबह और दोपहर के सत्र में होगी। इस बार परीक्षा 30 टेस्ट पेपर के लिए आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार एक या अधिकतम दो टेस्ट पेपर चुन सकते हैं. रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पेपर में पार्ट A कॉमन रहेगा, जबकि पार्ट B में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विकल्प होंगे.

GATE 2027 Application Fee कितनी है?

महिला, SC, ST और PwD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रेगुलर पीरियड में आवेदन शुल्क 1,000 रुपये और विस्तारित अवधि में 1,500 रुपये है. अन्य उम्मीदवारों को नियमित अवधि में 2,000 रुपये जबकि एक्सटेंडेड पीरियड में 2,500 रुपये शुल्क देना होगा. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.

एक उम्मीदवार कितने आवेदन कर सकता है?

उम्मीदवार को केवल एक आवेदन फॉर्म जमा करना चाहिए. यदि वे दो-पेपर कॉम्बिनेशन के तहत दूसरा पेपर देना चाहते हैं, तो उसे मूल आवेदन में ही जोड़ा जा सकता है. एक से ज्यादा आवेदन जमा होने पर केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा और अन्य आवेदन बिना रिफंड के खारिज किए जा सकते हैं.

GATE 2027 के लिए ऐसे करें आवेदन

आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक GATE पोर्टल पर जाएं और रजिस्ट्रेशन लिंक खोलें. इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्ज कर लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म पूरा भरें और निर्धारित शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका डाउनलोड या प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.

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Tags: GATE 2027IITIIT Madras
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