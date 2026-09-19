GATE 2027 Registration: DigiLocker को लेकर बड़ी राहत, बिना वेरिफाइड अकाउंट से भी कर सकेंगे आवेदन

GATE 2027 Registration: इंजीनियरिंग और टेक्निकल क्षेत्र में उच्च शिक्षा या PSU में करियर का लक्ष्य रखने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. GATE 2027 Registration प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और IIT मद्रास ने आवेदन से जुड़ी एक अहम जानकारी साझा की है. अब Unverified DigiLocker Account वाले उम्मीदवार भी GATE 2027 के लिए आवेदन कर सकेंगे.

बिना लेट फीस आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2026 है. वहीं, अतिरिक्त शुल्क के साथ उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लें.

बिना Verified DigiLocker Account भी भर सकेंगे GATE Form

GATE 2027 का आयोजन कर रहे Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों का DigiLocker Account अभी Verified नहीं है, वे भी परीक्षा के लिए Registration कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरते समय ऐसे उम्मीदवार Default ID Proof का विकल्प चुन सकते हैं. यानी DigiLocker Account के Verification की प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से उम्मीदवारों को आवेदन से वंचित नहीं किया जाएगा.

हालांकि, IIT मद्रास के अनुसार ऐसे Applications की जांच Registration Window बंद होने के बाद की जाएगी. इस दौरान उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए जरूरी Documents और संबंधित जानकारी की जांच की जाएगी.

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

GATE 2027 Application Form भरते समय उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से भरना चाहिए. किसी भी जानकारी में गलती आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकती है. IIT मद्रास ने उम्मीदवारों को आवेदन शुरू करने से पहले Registration Guidelines और Instructions ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है.

DigiLocker Account कैसे बनाएं?

अगर किसी उम्मीदवार के पास DigiLocker Account नहीं है, तो वह आसानी से नया अकाउंट बना सकता है. इसके लिए DigiLocker की वेबसाइट पर जाकर Sign Up/Create Account विकल्प चुनना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से Verification करना होगा. Registration के दौरान नाम, जन्मतिथि, Gender, Mobile Number और Email ID जैसी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद 6-digit Security PIN बनाकर Registration पूरा किया जा सकता है.

GATE 2027 क्यों है महत्वपूर्ण?

GATE यानी Graduate Aptitude Test in Engineering देश की प्रमुख तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है. GATE 2027 का आयोजन IIT मद्रास कर रहा है. परीक्षा IITs और IISc द्वारा National Coordination Board, Department of Higher Education, Ministry of Education के तहत आयोजित की जाती है.

GATE Score के आधार पर उम्मीदवार कई Postgraduate और Doctoral Programmes में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ Public Sector Undertakings (PSUs) अपनी भर्ती प्रक्रिया में GATE Score का इस्तेमाल करती हैं. उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा करें और Final Submit करने से पहले Form में दर्ज सभी Details और Uploaded Documents को दोबारा जांच लें.