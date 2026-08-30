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GATE 2027 Registration: IIT Madras जल्द जारी करेगा नया शेड्यूल, आवेदन करने से पहले जान लें जरूरी डॉक्यूमेंट्स

GATE 2027 Registration में देरी हुई है. IIT Madras जल्द नई आवेदन तारीखों की घोषणा कर सकता है. रजिस्ट्रेशन, DigiLocker, फीस, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा की तारीख को लेकर यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 30, 2026 7:11:31 PM IST

GATE 2027 Registration: आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
GATE 2027 Registration: आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू


GATE 2027 Registration: इंजीनियरिंग छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. IIT Madras की ओर से आयोजित होने वाले GATE 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तय समय पर शुरू नहीं हो सकी है. आवेदन प्रक्रिया पहले 27 अगस्त 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. GATE 2027 के आधिकारिक पोर्टल पर बताया गया है कि आवेदन शुरू होने की नई तारीख की जानकारी जल्द जारी की जाएगी. हालांकि, रजिस्ट्रेशन टलने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है.

यह पहली बार नहीं है जब GATE 2027 Registration Schedule में बदलाव किया गया है. शुरुआत में आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होनी प्रस्तावित थी, जिसे बाद में 27 अगस्त किया गया. अब दूसरी बार तारीख टलने के बाद उम्मीदवार नई घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वे किसी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय GATE के आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट देखते रहें.

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DigiLocker से रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी

GATE 2027 के आवेदन की प्रक्रिया में इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. भारतीय उम्मीदवारों के लिए DigiLocker के जरिए Registration करना अनिवार्य किया गया है. IIT Madras ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन विंडो खुलने से पहले अपना DigiLocker Account बना लें या मौजूदा अकाउंट की जानकारी अपडेट कर लें. इससे आवेदन शुरू होने के बाद दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा.

आवेदन से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज

रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले उम्मीदवारों को जरूरी Documents तैयार रखने चाहिए. इनमें शामिल हैं:

हाल की Photograph और Signature
Valid Photo ID की स्कैन कॉपी
SC/ST Certificate, यदि लागू हो
UDID/PwD Certificate, यदि लागू हो
Dyslexia Certificate, यदि लागू हो
Extra Time या Scribe सुविधा से संबंधित Certificate/Annexure, यदि लागू हो
परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को अपनी Original Photo ID साथ ले जाना जरूरी होगा

GATE 2027 Application Fee कितनी है?

Regular Registration Window में पुरुष और Unreserved Category के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित है. वहीं Female Candidates और SC, ST तथा PwD Certificate वाले उम्मीदवारों के लिए फीस 1,000 रुपये है.

फरवरी 2027 में होगी GATE परीक्षा

रजिस्ट्रेशन शेड्यूल में भले बदलाव हुआ हो, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक GATE 2027 Exam फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा की निर्धारित तारीखें 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 हैं. नई Registration Date का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को इस बीच अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए. आवेदन विंडो खुलते ही समय गंवाने से बचने के लिए DigiLocker और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहतर होगा.

Tags: GATE 2027GATE 2027 RegistrationIIT Madras
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