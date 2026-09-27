GATE 2027 Registration Last Date: गेट के लिए आज बंद होगा रजिस्ट्रेशन, बिना लेट फीस आवेदन का आखिरी मौका

GATE 2027 Registration Last Date: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE 2027 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है. बिना लेट फीस रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2026 है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास सामान्य फीस के साथ फॉर्म जमा करने का यह आखिरी मौका है.

IIT मद्रास की ओर से आयोजित होने वाली GATE 2027 परीक्षा के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सामान्य रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के बाद भी आवेदन का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त लेट फीस का भुगतान करना होगा.

27 सितंबर के बाद देनी होगी 500 रुपये लेट फीस

रेगुलर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार 500 रुपये अतिरिक्त लेट फीस देकर आवेदन कर सकेंगे. इसलिए जो अभ्यर्थी अतिरिक्त शुल्क से बचना चाहते हैं, उन्हें 27 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से जांच लेने की सलाह दी जाती है.

बिना वेरिफाइड DigiLocker अकाउंट वाले भी कर सकते हैं आवेदन

IIT मद्रास के ताजा अपडेट के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों का DigiLocker अकाउंट वेरिफाइड नहीं है, वे भी GATE 2027 के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार आवेदन के दौरान उपलब्ध Default ID Proof विकल्प का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं. यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है जिन्हें DigiLocker वेरिफिकेशन के कारण आवेदन पूरा करने में परेशानी हो रही है.

GATE 2027 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

GATE में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अलावा कई अन्य शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. योग्यता के अनुसार इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में बैचलर डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.

14 से 21 अक्टूबर तक करेक्शन का मौका

रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन में निर्धारित जानकारी सुधारने का अवसर दिया जाएगा. GATE 2027 की करेक्शन विंडो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक खुलने की जानकारी दी गई है. इसलिए फॉर्म जमा करते समय जानकारी सावधानी से भरना जरूरी है.

GATE 2027 Application Fee कितनी है?

महिला उम्मीदवारों तथा SC, ST और PwD कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है. अन्य सभी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. लेट फीस लागू होने पर निर्धारित अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा.

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?

GATE 2027 फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए.

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

वैध पहचान पत्र

लागू होने पर कैटेगरी सर्टिफिकेट

PwD सर्टिफिकेट, यदि लागू हो

फरवरी 2027 में होगी GATE परीक्षा

GATE 2027 परीक्षा का आयोजन फरवरी 2027 में निर्धारित तारीखों पर किया जाएगा. उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित आगे के अपडेट के लिए IIT मद्रास की आधिकारिक GATE वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है.