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GATE 2027 के लिए आज से आवेदन शुरू, DigiLocker रखना होगा तैयार, यहां देखें पूरा शेड्यूल

GATE 2027 Registration आज 27 अगस्त से शुरू हो गया है. आवेदन की आखिरी तारीख, फीस, DigiLocker की अनिवार्यता, परीक्षा की तारीख और नए Robotics and Automation पेपर की पूरी जानकारी यहां ले सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 27, 2026 10:25:38 AM IST

GATE 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
GATE 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


GATE 2027 Registration: इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे की पढ़ाई और करियर का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. IIT मद्रास ने GATE 2027 Registration की प्रक्रिया आज यानी 27 अगस्त 2026 से शुरू कर दी है. जिन उम्मीदवारों का इंतजार रजिस्ट्रेशन शुरू होने का था, वे अब आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. पहले आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे बाद में स्थगित कर दिया गया था.

GATE 2027 की नियमित रजिस्ट्रेशन विंडो 27 अगस्त से 27 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी. अगर कोई उम्मीदवार इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाता है, तो उसे लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा. आवेदन में जरूरी सुधार के लिए विंडो 14 से 21 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म जमा कर दें, ताकि तकनीकी परेशानी होने पर पर्याप्त समय मिल सके.

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GATE 2027 Registration में DigiLocker हुआ अनिवार्य

इस साल आवेदन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. GATE 2027 के लिए DigiLocker के माध्यम से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा. उम्मीदवार की कई जानकारियां DigiLocker से सीधे प्राप्त की जाएंगी. इनमें नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफाइल फोटो, पता और वेरिफाइड आईडी कार्ड नंबर जैसी जानकारी शामिल है. इसलिए IIT मद्रास ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे पहले से अपना DigiLocker अकाउंट बना लें और उसमें उपलब्ध जानकारी को अपडेट रखें.

फरवरी में होगी GATE 2027 परीक्षा

GATE 2027 परीक्षा का आयोजन 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को किया जाएगा. परीक्षा कुल 30 पेपरों के लिए आयोजित होगी. इस बार उम्मीदवारों के लिए Robotics and Automation (RA) नाम से नया टेस्ट पेपर भी जोड़ा गया है. उम्मीदवार उपलब्ध पेपर, परीक्षा से जुड़ी जानकारी और संबंधित सिलेबस आधिकारिक GATE पोर्टल पर देख सकते हैं.

GATE 2027 का पूरा शेड्यूल

रजिस्ट्रेशन शुरू: 27 अगस्त 2026
रेगुलर आवेदन की आखिरी तारीख: 27 सितंबर 2026
लेट फीस के साथ आवेदन: 5 अक्टूबर 2026 तक
आवेदन सुधार विंडो: 14 से 21 अक्टूबर 2026
City Intimation Slip: 4 जनवरी 2027
एडमिट कार्ड: तारीख बाद में घोषित होगी
GATE परीक्षा: 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027
रिजल्ट: 19 मार्च 2027

किस उम्मीदवार को कितनी देनी होगी फीस?

रेगुलर अवधि में आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 2,000 रुपये शुल्क देना होगा. महिला तथा SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए यह फीस 1,000 रुपये है. वहीं, एक्सटेंडेड अवधि में आवेदन करने पर सामान्य उम्मीदवारों के लिए शुल्क 2,500 रुपये जबकि महिला और SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपये होगा.

उम्मीदवारों के लिए बेहतर रहेगा कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लें. समय रहते DigiLocker की जानकारी अपडेट करने से रजिस्ट्रेशन के दौरान आने वाली संभावित परेशानियों से भी बचा जा सकता है.

Tags: GATE 2027GATE 2027 Registration
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