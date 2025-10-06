GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई

GATE 2026 Exam: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी GATE 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर को बंद कर देगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस तिथि तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकता हैं. जो उम्मीदवार समय सीमा से चूक गए हैं. उनके लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2025 है. आधिकारिक आवेदन पत्र gate2026.iitg.ac.in पर जमा किया जा सकता है.

कौन आवेदन कर सकता है?

स्नातक छात्र: वे उम्मीदवार जो वर्तमान में किसी भी स्नातक डिग्री कार्यक्रम के तीसरे वर्ष या उससे उच्चतर वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं.

स्नातक डिग्री उम्मीदवार: वे उम्मीदवार जिन्होंने विज्ञान, वाणिज्य, कला, मानविकी या किसी अन्य विषय में डिग्री कार्यक्रम पूरा किया है.

इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला: बी.ई./बी.टेक./बी.आर्क. डिग्री धारक उम्मीदवार.

तीन वर्षीय डिग्री धारक: बी.एससी., बी.ए., या बी.कॉम. डिग्री धारक उम्मीदवार.

ये सभी उम्मीदवार IIT और IISc में मास्टर प्रोग्राम में प्रवेश के लिए GATE 2026 परीक्षा में बैठने के पात्र हैं.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और आवेदन अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है. महिला अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और विकलांग व्यक्तियों (PWD) के उम्मीदवार को नियमित अवधि के दौरान प्रति पेपर ₹1,000 का शुल्क देना होगा.

विदेशी नागरिक सहित अन्य सभी उम्मीदवार को नियमित अवधि के दौरान प्रति पेपर ₹2,000 का शुल्क देना होगा. यदि उम्मीदवार विस्तारित अवधि के दौरान आवेदन करते हैं तो महिला/SC/ST/PWD उम्मीदवार के लिए शुल्क क्रमशः ₹1,500 और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए ₹2,500 होगा.

आवेदन कैसे करें