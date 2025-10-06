GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई
Home > शिक्षा > GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई

GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई

GATE 2026 Registration: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी द्वारा आयोजित गेट 2026 के लिए आवेदन विंडो आज यानी 6 अक्तूबर को बंद हो रही है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 6, 2025 2:00:10 AM IST

GATE 2026 Registration
GATE 2026 Registration

GATE 2026 Exam: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी GATE 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर को बंद कर देगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस तिथि तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकता हैं. जो उम्मीदवार समय सीमा से चूक गए हैं. उनके लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2025 है. आधिकारिक आवेदन पत्र gate2026.iitg.ac.in पर जमा किया जा सकता है.

कौन आवेदन कर सकता है?

  • स्नातक छात्र: वे उम्मीदवार जो वर्तमान में किसी भी स्नातक डिग्री कार्यक्रम के तीसरे वर्ष या उससे उच्चतर वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं.
  • स्नातक डिग्री उम्मीदवार: वे उम्मीदवार जिन्होंने विज्ञान, वाणिज्य, कला, मानविकी या किसी अन्य विषय में डिग्री कार्यक्रम पूरा किया है.
  • इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला: बी.ई./बी.टेक./बी.आर्क. डिग्री धारक उम्मीदवार.
  • तीन वर्षीय डिग्री धारक: बी.एससी., बी.ए., या बी.कॉम. डिग्री धारक उम्मीदवार.
  • ये सभी उम्मीदवार IIT और IISc में मास्टर प्रोग्राम में प्रवेश के लिए GATE 2026 परीक्षा में बैठने के पात्र हैं.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और आवेदन अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है. महिला अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और विकलांग व्यक्तियों (PWD) के उम्मीदवार को नियमित अवधि के दौरान प्रति पेपर ₹1,000 का शुल्क देना होगा.

विदेशी नागरिक सहित अन्य सभी उम्मीदवार को नियमित अवधि के दौरान प्रति पेपर ₹2,000 का शुल्क देना होगा. यदि उम्मीदवार विस्तारित अवधि के दौरान आवेदन करते हैं तो महिला/SC/ST/PWD उम्मीदवार के लिए शुल्क क्रमशः ₹1,500 और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए ₹2,500 होगा.

Air India: 500 फीट की ऊंचाई पर ड्रीमलाइनर में सिस्टम फेल! एयर इंडिया की उड़ानों में बार-बार क्यों आ रही तकनीकी दिक्कतें?

आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं.
  • एक नया खाता बनाएं
  • लॉगिन करें और आवेदन पत्र (व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता और परीक्षा केंद्र) भरें.
  • आवश्यक दस्तावेज़, जैसे फ़ोटो और दस्तावेज़ अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
  • अंत में आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अपने पास रखें.

Tags: gate 2026gate examgatwe exam last dateiit guwahati
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई
GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई
GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई
GATE फॉर्म भरने का आखिरी मौका! अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी, अभी करें अप्लाई