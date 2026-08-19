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Free JEE NEET Coaching: कोचिंग की भारी फीस से राहत! NEET-JEE की तैयारी होगी मुफ्त, इस App से मिलेगी सुविधा

Free JEE NEET Coaching: BSEB ने बिहार के 155 मॉडल स्कूलों में मुफ्त JEE और NEET कोचिंग का विस्तार किया है. 700 मॉडल स्कूलों के छात्रों को ‘विद्या साथी’ ऐप से इंटरैक्टिव लर्निंग की सुविधा भी मिलेगी.

By: Munna Verma | Published: August 19, 2026 12:44:19 PM IST

Free JEE NEET Coaching: बिहार के छात्रों को मिलेगी मुफ्त NEET-JEE कोचिंग की सुविधा
Free JEE NEET Coaching: बिहार के छात्रों को मिलेगी मुफ्त NEET-JEE कोचिंग की सुविधा


Bihar Free JEE NEET Coaching: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने अपने मुफ्त JEE और NEET कोचिंग कार्यक्रम का विस्तार राज्य के 155 चयनित सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों तक कर दिया है. इस पहल का उद्देश्य 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को JEE और NEET जैसी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी का अवसर देना है.

यह कार्यक्रम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आर्थिक कारणों से महंगी कोचिंग से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिल सके.

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स्मार्ट क्लास के जरिए मिलेगी एक्सपर्ट कोचिंग

छात्रों को JEE और NEET के पाठ्यक्रम के अनुरूप विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए विषयवार वीडियो लेसन उपलब्ध कराए जाएंगे. स्कूलों में लगे स्मार्ट टीवी और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से इन कक्षाओं को दिखाया जाएगा. BSEB की योजना भविष्य में इन 145 नए स्कूलों में लाइव क्लास संचालित करने के लिए बोर्ड मुख्यालय में एक आधुनिक स्टूडियो तैयार करने की भी है. इससे छात्रों को सीधे विशेषज्ञ शिक्षकों से सीखने का अवसर मिल सकेगा.

पटना समेत नौ डिविजन में पहले से चल रही सुविधा

पटना के पटना कॉलेजिएट स्कूल, दरियापुर और बांकीपुर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, गोलघर में रेजिडेंशियल JEE-NEET कोचिंग पहले से संचालित है. इसके अलावा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर और भागलपुर में मुफ्त नॉन-रेजिडेंशियल कोचिंग भी चल रही है. 16 जुलाई 2026 को पटना के 10 मॉडल स्कूलों में शाम की मुफ्त कोचिंग शुरू की गई थी. अब 145 और स्कूलों को जोड़ने के बाद यह संख्या 155 हो गई है.

700 मॉडल स्कूलों में पहुंचेगा ‘विद्या साथी’ ऐप

कोचिंग के साथ BSEB डिजिटल शिक्षा को भी मजबूत कर रहा है. राज्य के 700 मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ‘विद्या साथी’ इंटरैक्टिव लर्निंग ऐप से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐप के जरिए विद्यार्थी विषयों से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे और शिक्षकों से वीडियो के माध्यम से जवाब व कॉन्सेप्ट की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. छात्रों के लिए PDF आधारित स्टडी मटीरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा.

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छात्रों को मिलेगा पढ़ाई का डिजिटल सहारा

18 अगस्त को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में BSEB चेयरमैन ने जिला शिक्षा अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों को छात्रों के अकाउंट बनाने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया. स्कूल प्रमुखों और संबंधित एजेंसियों के नोडल विशेषज्ञों के साथ समन्वय कर सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने को कहा गया है. BSEB का मानना है कि मुफ्त JEE-NEET कोचिंग और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग की यह व्यवस्था बिहार के छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका देगी और उन्हें देश की कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी.

Tags: Free CoachingjeeNEET
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