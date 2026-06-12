Free Education: शिक्षा पर अब नहीं होगा खर्च! KG से PG तक मुफ्त होगी पढ़ाई, लाखों छात्रों को राहत

Free Education in Odisha: ओडिशा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में किंडरगार्टन (KG) से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा को हर वर्ग के लिए पूरी तरह सुलभ और किफायती बनाना है.

राज्य सरकार की इस नई पहल से लाखों छात्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और छात्राओं के लिए यह फैसला बेहद राहत देने वाला साबित होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बच्चे की शिक्षा केवल आर्थिक कारणों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा को वास्तव में मुफ्त और सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार KG से PG तक मुफ्त शिक्षा लागू कर रही है. यह देश में अपनी तरह की अनूठी पहल हो सकती है.

युवाओं के भविष्य को मिलेगा नया आधार

मुख्यमंत्री माझी के अनुसार, यह योजना केवल फीस माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के युवाओं के भविष्य को मजबूत करने का एक दीर्घकालिक प्रयास है. उनका मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी.

दो साल की उपलब्धियों का किया उल्लेख

12 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में माझी ने सरकार की उपलब्धियों को भी साझा किया. उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य के ‘डबल इंजन’ मॉडल के तहत सरकार ने पिछले दो वर्षों में 121 नई कल्याणकारी और विकास योजनाएं शुरू की हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना और ओडिशा को अधिक समावेशी एवं समृद्ध राज्य बनाना है.

NEET उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी राहत

शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ओडिशा सरकार ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी घोषित की है. सरकार के अनुसार, राज्य के 56,983 परीक्षार्थी 134 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए यह कदम छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

KG से PG तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा ओडिशा सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जा रही है. यह फैसला न केवल शिक्षा के अवसरों को बढ़ाएगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी मजबूत करेगा. आने वाले वर्षों में यह पहल राज्य के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.