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Free AI Course: एआई सीखने का शानदार मौका! फ्री में यहां से लें ट्रेनिंग, कोर्स पूरा होते ही मिलेगा सर्टिफिकेट

Free AI Course: भारत सरकार के IndiaAI Mission के तहत YUVA AI for ALL मुफ्त ऑनलाइन AI कोर्स शुरू किया गया है. योग्यता, कोर्स की अवधि, सिलेबस, सर्टिफिकेट और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 10, 2026 3:52:51 PM IST

Free AI Course: फ्री में घर बैठे करें एआई कोर्स
Free AI Course: फ्री में घर बैठे करें एआई कोर्स


Free AI Course 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से पढ़ाई, नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है. इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नागरिकों के लिए ‘YUVA AI for ALL’ नाम से एक मुफ्त ऑनलाइन AI लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा IndiaAI Mission के तहत शुरू किए गए इस कोर्स का उद्देश्य देश के अधिक से अधिक लोगों को AI की बुनियादी जानकारी देना और भविष्य के लिए तैयार करना है.

यह लगभग 4.5 घंटे का ऑनलाइन कोर्स है, जिसे कोई भी अपनी सुविधा और समय के अनुसार पूरा कर सकता है. इसे इस तरह तैयार किया गया है कि AI के बारे में पहले से जानकारी न रखने वाले लोग भी आसानी से इसे समझ सकें. आसान भाषा, भारतीय उदाहरण और व्यावहारिक सीख इस कोर्स को खास बनाते हैं.

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कोर्स में क्या-क्या सिखाया जाएगा?

इस कार्यक्रम को छह प्रमुख मॉड्यूल में विभाजित किया गया है. इसमें AI की मूल अवधारणा, इसके काम करने का तरीका, शिक्षा और कार्यस्थल में AI का उपयोग, सुरक्षित एवं जिम्मेदार AI इस्तेमाल, भारत में AI के वास्तविक उदाहरण, AI से जुड़े नैतिक पहलू और भविष्य में उभरते करियर विकल्पों की जानकारी दी जाती है. कोर्स का उद्देश्य केवल तकनीकी जानकारी देना नहीं, बल्कि AI को जिम्मेदारी से समझने और उपयोग करने की क्षमता विकसित करना भी है.

कौन कर सकता है आवेदन?

यह कोर्स हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो AI सीखने में रुचि रखता है. स्कूल और कॉलेज के छात्र, शिक्षक, नौकरीपेशा लोग, उद्यमी, गृहिणियां और अन्य इच्छुक नागरिक इसमें मुफ्त नामांकन कर सकते हैं. किसी विशेष तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है.

स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए क्यों है फायदेमंद?

आज AI का उपयोग बैंकिंग, हेल्थकेयर, शिक्षा, मीडिया, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है. ऐसे में AI की बुनियादी समझ छात्रों के लिए करियर की नई संभावनाएं खोल सकती है, जबकि कामकाजी पेशेवर अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और बदलते जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इस कौशल का लाभ उठा सकते हैं.

सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों से भी इस पहल से जुड़ने और अपने विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को AI सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है.

कोर्स पूरा करने पर मिलेगा सरकारी सर्टिफिकेट

सभी मॉड्यूल और मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को भारत सरकार की ओर से आधिकारिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. यह प्रमाणपत्र छात्रों के रिज्यूमे को मजबूत बनाने और प्रोफेशनल्स की स्किल प्रोफाइल को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

इच्छुक उम्मीदवार FutureSkills Prime और अन्य अधिकृत सरकारी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाकर मुफ्त रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अकाउंट बनाने के बाद वे तुरंत कोर्स शुरू कर सकते हैं. सभी मॉड्यूल और असेसमेंट पूरा करने पर उन्हें डिजिटल सरकारी सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा. यदि आप भविष्य की तकनीकों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो यह मुफ्त AI कोर्स आपके लिए सीखने और खुद को नई संभावनाओं के लिए तैयार करने का बेहतरीन अवसर हो सकता है.

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Tags: AI CourseFree AI Course
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