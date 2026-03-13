Home > शिक्षा > गांव के लाल ने किया कमाल, JEE पास कर हासिल की AIR 85; IIT बॉम्बे में लिया दाखिला

गांव के लाल ने किया कमाल, JEE पास कर हासिल की AIR 85; IIT बॉम्बे में लिया दाखिला

Bharadhwaj Torati cracked JEE Advanced: आंध्र प्रदेश के अमलापुरम के रहने वाले 17 साल के छात्र भारद्वाज तोरती ने अच्छे अंकों से Joint Entrance Examination (JEE) पास कर ली है. उन्होंने JEE Advanced 2025 में ऑल इंडिया रैंक 85 हासिल कर अपने पिता का नाम रोशन किया है.

By: Preeti Rajput | Published: March 13, 2026 5:40:21 PM IST

आंध्र प्रदेश के अमलापुरम के रहने वाले 17 साल के छात्र भारद्वाज तोरती ने अच्छे अंकों से Joint Entrance Examination (JEE) पास कर ली है.
आंध्र प्रदेश के अमलापुरम के रहने वाले 17 साल के छात्र भारद्वाज तोरती ने अच्छे अंकों से Joint Entrance Examination (JEE) पास कर ली है.


Bharadhwaj Torati cracked JEE Advanced: आंध्र प्रदेश के अमलापुरम के रहने वाला भारद्वाज तोरती का नाम पूरे देश में सुर्खियां बन गया है. 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर JEE Advanced 2025 में ऑल इंडिया रैंक 85 हासिल की है. भारद्वाज ने अपनी स्कूली पढ़ाई Sir C V Raman School से की. 10वीं कक्षा में उन्होंने 600 में से 558 अंक हासिल किए थे. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने विजयवाड़ा के नारायणा कॉलेज में दाखिला लिया. 12वीं कक्षा में उन्होंने 1000 में से 989 अंक हासिल किए थे. 

You Might Be Interested In

मेहनत और धैर्य की कहानी 

किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले भरद्वाज ने मेहनत, धैर्य और रणनीति की मिसाल पेश की है. उन्होंने शुरुआत से ही रोजाना अभ्यास और समझ के साथ तैयारी की. उनके मुताबिक, JEE जैसे कठिन एग्जाम में सफलता के लिए पढ़ाई और सही तरीके से अभ्यास करना बहुत जरुरी है. 

सफलता की चाबी 

भरद्वास ने बताया कि इंटरमीडियट के दौरान उन्होंने पूरी तरह से  JEE की तैयारी पर ध्यान देना शुरु किया. उनका मानना है कि  JEE में सफलता पाने के लिए आखिरी समय में रटने वाली पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है, रोजाना अभ्यास करना. लगातार अभ्यास करने से ही सफलता प्राप्त होती है. वह पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखते थे, कि जो भी विषय पढ़ रहे हैं, उसे पूरी तरह से समझें. अगर कोई टॉपिक उन्हें समझ नहीं आता, तो वह आगे नहीं बढ़ते थे. उन्होंने हर चीज पढ़ने की बजाए, उन टॉपिक्स पर ध्यान दिया, जो एग्जाम में ज्यादा जरूरी होते हैं. 

You Might Be Interested In

12 घंटे की रोज पढ़ाई

भरद्वाज का रोज का पढ़ाई का समय काफी करीब 12 घंटे का होता था. हालांकि, बीच-बीच में वह छोटा ब्रेक लेते थे, ताकि दिमाग ताजा रहे. 

इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 

इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भारद्वाज को काफी मुश्किल लगती थी, क्योंकि उसमें काफी कुछ याद रखना पड़ता है. लेकिन ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करके और लगातार अभ्यास कर इस सब्जेक्ट के मजबूत किया जा सकता है. 

स्मार्ट रणनीति

भरद्वाज परीक्षा के दौरान सवालों को क्रम से हल करते थे. वह हर सवाल को देखकर पहले तय करते थे, कि क्या हल करना है या छोड़ना है. बाद में उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया. जो सवाल कठिन लगते थे, उन्हें छोड़ देते थे और समय मिलने पर बाद में फिर से उन्हें हल करने का प्रयास करते थे. भरद्वाज ने बहुत ज्यादा किताबों का सहारा नहीं लिया. उन्होंने स्टडी मटेरियल, NCERT की किताबें, क्लास नोट्स और कुछ रेफरेंस बुक्स से ही अपनी पूरी तैयारी की. 

परिवार का मिला पूरा साथ

भरद्वाज की सफलता में उनके परिवार ने अहम भूमिका निभाई है. उनके पिता शिवा रमन किसान है. वहीं उनकी मां एक गृहिणी हैं. भारद्वाज कहते ैहं कि परिवार के सहयोग और भरोसे ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी है. 

CBSE question paper QR code: CBSE क्लास 12 का पेपर बना मजाक, QR कोड स्कैन करते ही बज गया गाना

IIT बॉम्बे में नई शुरुआत

Indian Institute of Technology Bombay में पढ़ाई के समय भारद्वाज अपनी कॉलेज लाइफ का इस समय पूरा आनंद ले रहे हैं. वह कई नई चीजें सीखते रहते हैं. उनका कहा है कि  IIT बॉम्बे तक का सफर सिर्फ पढ़ाई की सफलता नहीं है, बल्कि मेहनत और समझदारी की एक कहानी है. 

PSTET Admit Card 2026: जानें पीडीएफ में हॉल टिकट डाउनलोड करने का आसान तरीका

You Might Be Interested In
Tags: Educational NewsJEE Advanced
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने के अनोखे फायदे

March 13, 2026

स्किन के लिए टमाटर क्यों है खास? जानिए इसके फायदे

March 12, 2026

इन देशों में नहीं यूज होता है LPG सिलेंडर

March 12, 2026

दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! ऐश्वर्या का भी नाम शामिल

March 12, 2026

गर्मियों में ऐसे रखें अपनी आंखों का ख्याल

March 11, 2026

गर्मी से बचना है तो डाइट में शामिल करें कच्चा...

March 11, 2026
गांव के लाल ने किया कमाल, JEE पास कर हासिल की AIR 85; IIT बॉम्बे में लिया दाखिला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गांव के लाल ने किया कमाल, JEE पास कर हासिल की AIR 85; IIT बॉम्बे में लिया दाखिला
गांव के लाल ने किया कमाल, JEE पास कर हासिल की AIR 85; IIT बॉम्बे में लिया दाखिला
गांव के लाल ने किया कमाल, JEE पास कर हासिल की AIR 85; IIT बॉम्बे में लिया दाखिला
गांव के लाल ने किया कमाल, JEE पास कर हासिल की AIR 85; IIT बॉम्बे में लिया दाखिला