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IIT Success Story: आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट, MIT से PhD, अब AI रिसर्चर को Meta ने दिया 800 करोड़ का पैकेज!

IIT Success Story: त्रपित बंसल की कहानी AI की बढ़ती ताकत और टैलेंट की बढ़ती कीमत दिखाती है. IIT कानपुर से निकले बंसल के लिए Meta के करीब 800 करोड़ पैकेज की खबर सुर्खियों में रही है.

By: Munna Verma | Published: August 14, 2026 4:20:34 PM IST

IIT कानपुर के इस AI रिसर्चर को Meta ने क्यों दिया करोड़ों का ऑफर?
IIT कानपुर के इस AI रिसर्चर को Meta ने क्यों दिया करोड़ों का ऑफर?


Trapit Bansal Success Story: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बेहतरीन रिसर्चर्स की मांग किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा त्रपित बंसल (Trapit Bansal) की कहानी से लगाया जा सकता है. IIT कानपुर के पूर्व छात्र और OpenAI के रिसर्चर रहे बंसल के मेटा से जुड़ने की खबर ने खासा ध्यान खींचा. रिपोर्ट्स में उनके लिए करीब 800 करोड़ रुपये के जॉइनिंग बोनस/पैकेज की बात सामने आई थी. हालांकि, यह रकम एक रिपोर्टेड आंकड़ा है और मेटा ने व्यक्तिगत तौर पर बंसल के पूरे पैकेज की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है.

इस सवाल का जवाब उनके लंबे AI रिसर्च करियर में छिपा है. बंसल ने IIT कानपुर में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा और PhD की, जहां उनका काम मशीन लर्निंग, NLP, डीप लर्निंग और मेटा-लर्निंग जैसे क्षेत्रों से जुड़ा रहा. यानी उनका आधार सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं था. मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस की मजबूत समझ ने उन्हें जटिल AI समस्याओं पर रिसर्च करने के लिए तैयार किया.

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Facebook, Google और Microsoft में रिसर्च का अनुभव

OpenAI पहुंचने से पहले बंसल ने कई बड़ी टेक कंपनियों में रिसर्च इंटर्नशिप की. उनके अनुभव में Facebook, Google, Microsoft और OpenAI जैसी कंपनियां शामिल रहीं. इन भूमिकाओं में उन्होंने NLP, डीप लर्निंग, नॉलेज ग्राफ और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग जैसे क्षेत्रों पर काम किया. यह अनुभव बाद में उनके AI करियर की बड़ी ताकत बना.

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OpenAI में किया रीजनिंग AI पर काम

साल 2022 में बंसल OpenAI से जुड़े। वहां उन्होंने रीइन्फोर्समेंट लर्निंग और AI reasoning पर काम किया. TechCrunch के मुताबिक, वह OpenAI के शुरुआती रीजनिंग मॉडल o1 के फाउंडेशनल कंट्रीब्यूटर में शामिल थे और इल्या सुत्स्केवर के साथ रेनफोर्समेंट लर्निंग पर काम कर चुके थे. Meta के लिए ऐसे रिसर्चर की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कंपनी अपने सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के जरिए बेहद एडवांस AI सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रही है. मेटा ने भी बंसल को उन प्रमुख लोगों में गिना है जिन्होंने रीजनिंग और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग से जुड़े काम में योगदान दिया.

Meta ने क्यों लगाई इतनी बड़ी बोली?

AI की दुनिया में असली मुकाबला अब सिर्फ कंप्यूटिंग पावर का नहीं, बल्कि टॉप AI टैलेंट का भी है. Meta ने OpenAI और दूसरी बड़ी कंपनियों से कई विशेषज्ञों को अपनी नई Superintelligence टीम में शामिल किया है। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ शीर्ष AI शोधकर्ताओं को बेहद बड़े साइनिंग बोनस और compensation packages की पेशकश की गई. इसलिए बंसल का कथित 800 करोड़ का ऑफर केवल एक बड़ी सैलरी की कहानी नहीं है. यह दिखाता है कि अत्याधुनिक AI रीजनिंग और रिसर्च स्किल्स रखने वाले विशेषज्ञों की Silicon Valley में कितनी कीमत हो चुकी है.

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