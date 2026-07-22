Home > शिक्षा > Exam Paper Leak: पेपर लीक पर दुनिया का शिकंजा, भारत से चीन तक कैसे टूट रही है नकल माफिया की कमर

Exam Paper Leak: पेपर लीक पर दुनिया का शिकंजा, भारत से चीन तक कैसे टूट रही है नकल माफिया की कमर

Exam Paper Leak: दुनिया भर में पेपर लीक के खिलाफ सख्ती बढ़ी है. भारत से चीन तक सरकारें कड़े कानून, तकनीक और निगरानी के जरिए परीक्षाओं की विश्वसनीयता बचाने में जुटी हैं.

By: Munna Verma | Published: July 22, 2026 3:10:23 PM IST

Exam Paper Leak: पेपर लीक रोकने के लिए दुनिया अपना रही सख्त रास्ते
Exam Paper Leak: पेपर लीक रोकने के लिए दुनिया अपना रही सख्त रास्ते


Exam Paper Leak Laws Worldwide: परीक्षाएं किसी भी छात्र के भविष्य की दिशा तय करती हैं. विश्वविद्यालयों में दाखिले, सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल करियर के लिए होने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता बेहद जरूरी होती है. यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब पेपर लीक और संगठित नकल गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठा रहे हैं.

हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक मामलों ने सरकारों को परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मजबूर किया है. अब कई देश इसे सिर्फ नकल नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक भरोसे के खिलाफ अपराध मान रहे हैं.

You Might Be Interested In

भारत ने बनाया विशेष कानून

भारत ने परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए विशेष कानून लागू किया है. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत क्वेश्चन पेपर या आंसर की को अवैध तरीके से हासिल करना, साझा करना या प्रसारित करना अपराध माना गया है.

इस कानून का उद्देश्य संगठित नकल गिरोहों पर लगाम लगाना है. इसमें दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की लापरवाही पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

चीन में परीक्षा सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता

चीन अपनी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ‘गाओकाओ’ की सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लेता है. परीक्षा सामग्री लीक करने या उसमें शामिल लोगों पर आपराधिक कार्रवाई की जाती है. वहां तकनीकी निगरानी, डिजिटल सुरक्षा और कड़े नियंत्रण के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है. लीक पेपर का इस्तेमाल करने वाले छात्रों पर भी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में प्रतिबंध जैसी कार्रवाई हो सकती है.

अमेरिका और UK में मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई

अमेरिका में पेपर लीक के लिए कोई अलग संघीय कानून नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, गोपनीय जानकारी चोरी और साजिश जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है. वहीं, ब्रिटेन में भी परीक्षा लीक मामलों में फ्रॉड, कंप्यूटर अपराध और गोपनीयता उल्लंघन से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है. परीक्षा बोर्ड दोषियों के परिणाम रद्द करने और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोकने का अधिकार रखते हैं.

एशियाई देशों में भी कड़े कदम

सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में परीक्षा सामग्री लीक करने वालों के खिलाफ भ्रष्टाचार, सरकारी गोपनीयता और साइबर अपराध कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है. दक्षिण कोरिया में संगठित नकल गिरोहों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाती है, जबकि जापान सामान्य आपराधिक कानूनों के माध्यम से ऐसे मामलों से निपटता है.

डिजिटल दौर में बढ़ रही परीक्षा सुरक्षा

आज परीक्षाएं तेजी से ऑनलाइन और डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ रही हैं. इसके साथ ही सरकारें एन्क्रिप्टेड पेपर वितरण, बायोमेट्रिक सत्यापन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और साइबर सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं.

दुनिया भर में परीक्षा पेपर लीक को अब केवल शैक्षणिक धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध के रूप में देखा जा रहा है. अलग-अलग देशों के कानून भले ही अलग हों, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखना. आने वाले समय में मजबूत तकनीक और सख्त कानून परीक्षा सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत बनेंगे.

ये भी पढ़ें…

NEET Marks Story: नीट पोर्टल पर 715 अंक दिखे, फिर रिजल्ट गायब, NTA पर उठाए सवाल
College Placement: 10000000 सैलरी पैकेज वाली चाहिए नौकरी, तो यहां से करें पढ़ाई, ऐसे मिलेगा दाखिला

Tags: Exam Paper Leakhome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026

जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन?...

July 21, 2026

ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल...

July 21, 2026

बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें...

July 21, 2026
Exam Paper Leak: पेपर लीक पर दुनिया का शिकंजा, भारत से चीन तक कैसे टूट रही है नकल माफिया की कमर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Exam Paper Leak: पेपर लीक पर दुनिया का शिकंजा, भारत से चीन तक कैसे टूट रही है नकल माफिया की कमर
Exam Paper Leak: पेपर लीक पर दुनिया का शिकंजा, भारत से चीन तक कैसे टूट रही है नकल माफिया की कमर
Exam Paper Leak: पेपर लीक पर दुनिया का शिकंजा, भारत से चीन तक कैसे टूट रही है नकल माफिया की कमर
Exam Paper Leak: पेपर लीक पर दुनिया का शिकंजा, भारत से चीन तक कैसे टूट रही है नकल माफिया की कमर