अगर आपका भी है अंग्रेजी में ‘डिब्बा गुल’ तो इन एप्स की मदद से सीखें इंग्लिश

English Speaking: अगर आप भी अंग्रेजी बोलने में कतराते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि अपनी बात को अंग्रजी में कैसे व्यक्त करें, तो इसके लिए कुछ एप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फरार्टेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं. तो आइए जानते हैं ऐसे कौन-से एप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख सकते हैं.

इन ऐप्स की मदद से सुधारे अंग्रेजी

ग्रामरली से सीखें इंग्लिश

ग्रामरली ऐप आपके लिए सबसे उपयोगी हो सकता है. संपादन से लेकर सुझाव देने तक ग्रामरली लेखकों को व्याकरण से जुड़ी गलतियां भी बताता है. जिसकी मदद से आप जो भी वाक्य या स्टोरी लिखेंगे उसमें गलती कम होने की संभावना है. ग्रामरली एप न केवल एडवांस लेवल की अंग्रेजी जिनको आती है उनके लिए बल्कि जो लोग बेसिक इंग्लिश भी जानते हैं उनके लिए भी काफी उपयोगी है. इस ऐप के जरिए छात्रों को व्यावहारिक उदाहरणों के साथ सीखने में मदद मिलती है.

बीबीसी लर्निंग इंग्लिश ऐप है बेस्ट

बीबीसी लर्निंग इंग्लिश ऐप अंग्रेजी सीखने के लिए बेस्ट है. हर अंग्रेजी सीखने वाले के लिए ये ऐप ज्ञान का भंडार साबित हो सकता है. यहां आप व्याकरण सीखने से लेकर उच्चारण सुधारने और सुनने के कौशल को निखारने तक, ये ऐप अंग्रेजी सीखने वालों के लिए हर सुविधा प्रदान करता है. ये ऐप आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा.

वर्डअप से सुधरेगी अंग्रेजी

ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 2020 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल इनोवेशन अवार्ड और यूके ऐप आवार्ड्स द्वारा वर्ष 2019 के एजुकेशन ऐप से सम्मानित, वर्डअप एक अभिनव शब्दावली निर्माता है. ये ऐप आपको नए शब्द सीखने से लेकर वाक्यों को बनाने में मदद करता है. ये आपकी गलतियों में भी सुधार करने में हेल्प करता है.

डुओलिंगो से मिलेगी मदद

डुओलिंगो ऐप न केवल अंग्रेजी बल्कि और भी भाषाएं सीखने में आपकी मदद कर सकता है. इस ऐप में आपको अंग्रेजी से जुड़े लेसन देखने को मिलते हैं. जिनमें अंग्रेजी के अलग-अलग टॉपिक पर पाठ दिए होते हैं. जिनसे आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं. बिगिनेर से लेकर एडवांस लेवल की अंग्रेजी आप इस ऐप से सीख सकते हैं.