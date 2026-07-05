Engineering Colleges Closed: देशभर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, जानें छात्रों पर क्या होगा असर

Engineering Colleges Closed: देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की दिशा में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने बड़ा कदम उठाया है. शैक्षणिक सेशन 2025-26 के दौरान देशभर के 58 इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजों को प्रोग्रेसिव क्लोजर के तहत बंद करने की मंजूरी दी गई है. हालांकि राहत की बात यह है कि इन संस्थानों में पहले से पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और वे अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे.

AICTE का यह फैसला उन संस्थानों पर लागू किया गया है जो लंबे समय से कम दाखिले, आवश्यक संसाधनों की कमी या निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर पा रहे थे.

क्या है ‘प्रोग्रेसिव क्लोजर’?

AICTE के अनुसार, प्रोग्रेसिव क्लोजर का अर्थ है कि संबंधित संस्थान नए शैक्षणिक सेशन में पहले वर्ष के छात्रों का प्रवेश नहीं ले सकेंगे. हालांकि, पहले से नामांकित विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने और डिग्री हासिल करने की अनुमति रहेगी. इस प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करते हुए धीरे-धीरे संस्थान का संचालन समाप्त करना है, ताकि उनकी शिक्षा बीच में बाधित न हो.

किन राज्यों में सबसे अधिक कॉलेज हुए बंद?

इस बार सबसे अधिक इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बंद हुए, जहां 12-12 कॉलेज प्रोग्रेसिव क्लोजर के दायरे में आए. इसके अलावा निम्नलिखित हैं.

मध्य प्रदेश – 8 कॉलेज

तेलंगाना – 4 कॉलेज

पंजाब – 4 कॉलेज

आंध्र प्रदेश – 3 कॉलेज

राजस्थान – 3 कॉलेज

गुजरात – 2 कॉलेज

कर्नाटक – 2 कॉलेज

तमिलनाडु – 2 कॉलेज

हरियाणा – 1 कॉलेज

ओडिशा – 1 कॉलेज

उत्तराखंड – 1 कॉलेज

पश्चिम बंगाल – 1 कॉलेज

इन 58 संस्थानों में केवल 3 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज थे, जबकि अधिकांश निजी संस्थान थे.

950 से अधिक कोर्स भी हुए बंद

केवल कॉलेज ही नहीं, बल्कि देशभर के इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में संचालित 950 से अधिक शैक्षणिक कोर्स भी बंद किए गए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार AICTE का मानना है कि ऐसे कोर्स, जिनमें छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है या जिनकी गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें जारी रखना शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित नहीं है.

प्रोग्रेसिव और कंप्लीट क्लोजर में क्या अंतर है?

AICTE दो तरह की बंद करने की प्रक्रिया अपनाती है. प्रोग्रेसिव क्लोजर में नए दाखिले बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. वहीं कंप्लीट क्लोजर में संस्थान या कोर्स पूरी तरह समाप्त कर दिए जाते हैं और प्रभावित छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो.

क्यों बंद किए जाते हैं कॉलेज?

AICTE के अनुसार, किसी संस्थान को बंद करने का निर्णय कई पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है. इनमें लगातार कम एडमिशन, योग्य फैकल्टी की कमी, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, शैक्षणिक मानकों का पालन न करना और नियामकीय नियमों का उल्लंघन प्रमुख कारण हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. इससे भविष्य में केवल वही संस्थान संचालित रहेंगे जो AICTE द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरेंगे.

ये भी पढ़ें…

Indian Navy Vacancy: 10वीं हो गए हैं पास, तो इंडियन नेवी में नौकरी पाने का मौका, बिना देर किए आज ही करें आवेदन

CA Foundation Topper Story: स्टेट बोर्ड से पढ़ाई, 12वीं में 96% अंक, अब सीए फाउंडेशन में बनीं टॉपर