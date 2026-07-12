Engineer Success Story: IIT, NIT, IIIT नहीं, यहां से की पढ़ाई, अब अमेरिका के इस नामी कंपनी में करता है नौकरी

Engineer Success Story: सपनों की कोई सीमा नहीं होती और यदि उन्हें पूरा करने का जुनून हो, तो छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है. ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी इन दिनों LinkedIn पर वायरल हो रही है, जिसमें Nvidia के इंजीनियर पृथ्वीराज की सफलता का सफर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है.

कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास एक छोटे से गांव में पले-बढ़े पृथ्वीराज आज दुनिया की अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल Nvidia के कैलिफोर्निया मुख्यालय में इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं. उनकी कहानी हजारों छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए प्रेरणा बन गई है.

बैलगाड़ी वाले गांव से ग्लोबल टेक कंपनी तक का सफर

वायरल LinkedIn पोस्ट के अनुसार, पृथ्वीराज का बचपन ऐसे गांव में बीता, जहां परिवहन का मुख्य साधन बैलगाड़ी थी. सीमित संसाधनों के बीच पले-बढ़े होने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया. उन्होंने बेंगलुरु स्थित PES University से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. खास बात यह रही कि वे किसी IIT या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और कौशल के दम पर खुद को साबित किया.

लगातार सीखने की आदत बनी सफलता की कुंजी

पोस्ट के मुताबिक, पृथ्वीराज ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ इंटर्नशिप, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स और नई तकनीकों को सीखने पर लगातार ध्यान दिया. उन्होंने केवल पाठ्यक्रम तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि क्लासरूम के बाहर भी अपनी तकनीकी समझ को मजबूत किया. यही निरंतर सीखने की आदत और मेहनत उन्हें Nvidia तक ले गई, जहां वे अत्याधुनिक AI चिप्स के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं.

करोड़ों के पैकेज की चर्चा भी बनी आकर्षण

वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि पृथ्वीराज का वार्षिक पैकेज करीब 2.6 करोड़ रुपये है. हालांकि इस वेतन संबंधी जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पोस्ट में इसे उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में साझा किया गया है. उनका काम उन हाई-परफॉर्मेंस चिप्स के विकास से जुड़ा है, जिनका उपयोग दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों को बेहतर बनाने में किया जाता है.

LinkedIn पर लोगों ने जमकर की तारीफ

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और हजारों लोग इसे पसंद कर चुके हैं. कई यूजर्स का मानना है कि पृथ्वीराज की कहानी इस धारणा को चुनौती देती है कि केवल IIT या बड़े संस्थानों से पढ़ाई करने वाले छात्र ही वैश्विक टेक कंपनियों में सफलता हासिल कर सकते हैं. कई लोगों ने लिखा कि यह कहानी साबित करती है कि सफलता का रास्ता किसी संस्थान से नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और लगातार सीखने की इच्छा से बनता है.

युवाओं के लिए क्या है सीख?

पृथ्वीराज की कहानी यह संदेश देती है कि सीमित संसाधन या साधारण पृष्ठभूमि किसी भी व्यक्ति की सफलता में बाधा नहीं बनती. यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, सीखने की ललक बनी रहे और लगातार प्रयास किए जाएं, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों तक पहुंचना भी संभव है. आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल, अनुभव और निरंतर सीखने की क्षमता ही करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है.

Nvidia Engineer Prithviraj Story उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो छोटे शहरों या गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं. यह कहानी याद दिलाती है कि सफलता की असली पहचान आपकी मेहनत, समर्पण और सीखने की इच्छा से होती है, न कि केवल आपकी पृष्ठभूमि या कॉलेज के नाम से. यही वजह है कि पृथ्वीराज की यह यात्रा आज सोशल मीडिया पर प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी है.

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