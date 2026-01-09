Home > शिक्षा > ये किस्मत का खेल नहीं! 21 साल के लड़के को 2.5 करोड़ का पैकेज-जानिए कामयाबी का असली सीक्रेट

By: Mohammad Nematullah | Published: January 9, 2026 8:30:33 PM IST

Edward Nathan Varghese
Edward Nathan Varghese


IIT Hyderabad Student: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद (IITH) के लिए अच्छी खबर है. इस साल के प्लेसमेंट में एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को नीदरलैंड्स की एक कंपनी से 2.5 करोड़ का पैकेज मिला है. IITH के अनुसार यह 2008 में स्थापित इस इंस्टीट्यूट के इतिहास में किसी स्टूडेंट को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है.

फाइनल ईयर के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस जुलाई से ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू करेंगे. 21 साल के वर्गीस को यह ऑफर दो महीने की इंटर्नशिप को प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) में बदलने के बाद मिला है.

बेंगलुरु में पढ़ाई

एडवर्ड नाथन वर्गीस ने कहा ‘यह पहली और एकमात्र कंपनी थी जिसके साथ मैंने इंटरव्यू दिया था. जब मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि कंपनी मुझे नौकरी का ऑफर देगी, तो मैं बहुत खुश हुआ. मेरे माता-पिता भी बहुत खुश थे.’ हैदराबाद में जन्मे और पले-बढ़े वर्गीस ने सातवीं से बारहवीं कक्षा तक बेंगलुरु में पढ़ाई की. उन्होंने कहा कि मार्केट में मंदी के बावजूद उन्हें हमेशा एक अच्छा पैकेज मिलने का भरोसा था.

‘किस्मत का साथ’

वर्गीस ने कहा ‘मुझे पता था कि IIT का नाम कंपनियों को हमारे कैंपस की ओर आकर्षित करेगा और मौजूदा जॉब मार्केट का असर बहुत कम होगा. साथ ही मैं इंजीनियरिंग के पहले साल से ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में शामिल था और देश के टॉप 100 में था. इससे मुझे इंटरव्यू क्रैक करने में भी मदद मिली, और हमारे करिकुलम ने भी हमें कई तरह के कोर्स करने का ऑप्शन दिया है. PPO (प्री-प्लेसमेंट ऑफर) मिलना किस्मत का साथ था.’

माता-पिता भी इंजीनियर हैं

वर्गीस ने बताया कि उनके माता-पिता दोनों इंजीनियर है. उन्होंने कहा कि ऑप्टिवर में इंटर्नशिप के लिए दो स्टूडेंट चुने गए थे. लेकिन सिर्फ वर्गीस को PPO मिला है. इस समर इंटर्नशिप में दो हफ्ते की ट्रेनिंग और छह हफ्ते का प्रोजेक्ट शामिल था. वह कंपनी के नीदरलैंड्स ऑफिस में फुल-टाइम काम करेंगे. वर्गीस के अलावा IITH के एक और CSE स्टूडेंट को 1.1 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है. जिससे इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है. अब तक IITH के किसी स्टूडेंट को दिया गया सबसे ज़्यादा पैकेज लगभग 1 करोड़ रुपये था, जो 2017 में रिकॉर्ड किया गया था.

एवरेज पैकेज में 75% की बढ़ोतरी

इंस्टीट्यूट के एवरेज पैकेज में भी 2024 की तुलना में लगभग 75% की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है. यह 20.8 लाख रुपये से बढ़कर 36.2 लाख रुपये हो गया है. इस साल प्लेसमेंट के पहले फेज में जो दिसंबर में खत्म हुआ. स्टूडेंट्स को कुल 24 इंटरनेशनल जॉब ऑफर मिले है. करियर सर्विसेज ऑफिस के फैकल्टी-इन-चार्ज (FIC) मयूर वैद्य ने कहा कि पैकेज से ज़्यादा, हमारा लक्ष्य यह पक्का करना है कि प्लेसमेंट चाहने वाले सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छा ऑफर मिला है. टेक जॉब्स के साथ हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों को शुरुआती स्लॉट देकर कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी अच्छे मौके देने पर फोकस कर रहे है.

पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा पैकेज

2025-26 – 2.5 करोड़ रुपये

2024-25 – 66 लाख रुपये

2023-24 – 90 लाख रुपये    

