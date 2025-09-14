UTET Admit Card 2025 Out: जारी हुआ उत्तराखंड टीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानें कब होगी परीक्षा और कितने शिफ्ट में होगा एग्जाम
UTET Admit Card 2025 Out: जारी हुआ उत्तराखंड टीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानें कब होगी परीक्षा और कितने शिफ्ट में होगा एग्जाम

UTET Exam 2025: उत्तराखंड टीईटी परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी. परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट यहां दिए गए लिंक के जरिए आसानी से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.आइए जानते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 14, 2025 1:22:16 PM IST

UTET EXAM 2025
UTET EXAM 2025

UTET: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए है. एग्जाम में शामिल होने वाले रजिस्टर्ड अभ्यर्थी उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते है. परीक्षा का आयोजन राज्य भर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा. आइए जानते हैं परीक्षा कब और कितनी पालियों में होगी और गाइडलाइन क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे. पहला कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक पात्रता और दूसरा कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षक पात्रता के लिए होगा. बिना हॉल टिकट के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. बोर्ड ने परीक्षा के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं.

UTET Admit Card 2025 How to Downlod: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

  • उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाएं.
  • होम पेज पर दिए गए टीईटी एडमिट कार्ड 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
  • अब रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करके सबमिट करें.
  • हॉल टिकट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • अब चेक करें और डाउनलोड करें.

परीक्षा कब होगी, कितनी पालियों में होगी?

उत्तराखंड टीईटी परीक्षा 2025 का आयोजन राज्य भर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर 27 सितंबर को किया जाएगा. परीक्षा कुल दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली में पेपर 1 की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली में पेपर 2 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी.

क्या है एग्जाम गाइडलाइन?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जरूर लेकर जाना होगा. परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच आदि जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते है.

