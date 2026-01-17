Home > शिक्षा > कभी चराता था भेड़-बकरियां, चरवाहे के बेटे ने मुश्किलों को मात देकर AIIMS में पाया दाखिला

कभी चराता था भेड़-बकरियां, चरवाहे के बेटे ने मुश्किलों को मात देकर AIIMS में पाया दाखिला

एक छोटे से गांव के चरवाहे के बेटे (Shepherd’s Son) ने, जिसकी आंखों की चमक पर कभी दुनिया शक करती थी, अपनी मेहनत से AIIMS देवघर (AIIMS Deoghar) तक का सफर तय कर एक मिसाल पेश की है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 17, 2026 7:14:34 PM IST

Shepherd’s Son Reaches AIIMS Deoghar/ Picture Source: Dainik Bhaskar
Shepherd’s Son Reaches AIIMS Deoghar/ Picture Source: Dainik Bhaskar


Shepherd’s Son Reaches AIIMS Deoghar: यह कहानी संघर्ष, अटूट संकल्प और उन सपनों की है जो गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर अपने सपनों को उड़ान देने का हौसला रखते हैं. दरअसल, यह कहानी है एक ऐसे युवक की है जिसने चरवाहे का बेटा होने के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर देश के प्रतिष्ठित संस्थान AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), देवघर में अपनी अनोखी जगह बनाई. 

You Might Be Interested In

संघर्षों से भरा था पूरा बचपन 

एक छोटे से गांव में जन्मे इस छात्र का बचपन संघर्षों से भार हुआ बीता. दरअसल, छात्र के पिता एक साधारण चरवाहे थे, जिनका जीवन पशुओं को चराने और उनके माध्यम से होने वाली मामूली आय पर ही पूरी तरह से निर्भर था. तो वहीं, दूसरी तरफ  समाज में ज्यादातर ऐसे बच्चों के भविष्य पर सवाल उठाए जाते हैं और यहां तक कि, यह भी माना जाता है कि वे सिर्फ और सिर्फ अपने पुश्तैनी काम तक ही सीमित रह पाएंगे, लेकिन इस छात्र की आँखों में कुछ और ही सपने थे, जिससे वह बचपन से पूरी करना चाहता था. 

पढ़ाई और मुश्किलों का सामना

संसाधनों की कमी ऐसी थी कि कभी बिजली नहीं होती थी, तो कभी किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे. इतना ही नहीं, दिन भर पिता के काम में हाथ बंटाना और रात को तेल के दीये की रोशनी में घंटों तक पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन गई थी. इसके अलावा, शिक्षकों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे लगातार  प्रोत्साहित किया. इतना ही नहीं,  बिना किसी महंगे कोचिंग सेंटर के उसने सिर्फ किताबों के सहारे NEET जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करने की शुरुआत की. 

You Might Be Interested In

नीट का परिणाम घोषित, गांव में खुशी 

जैसे ही NEET का परिणाम घोषित हुआ, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई.  चरवाहे के बेटे ने न सिर्फ परीक्षा को पास किया, बल्कि अपनी रैंक के दम पर AIIMS देवघर में एमबीबीएस (MBBS) की सीट हासिल कर हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया. यह सफलता केवल एक छात्र की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की हार है जो मानते हैं कि सफलता केवल सुविधाओं की मोहताज होती है. आज हर छात्रों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जो अपने सपनों को उड़ान देने का मजबूत हौसला रखते हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: AIIMS Deoghareducation newshome-hero-pos-5Inspirational JourneyShepherd SonSuccess story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026
कभी चराता था भेड़-बकरियां, चरवाहे के बेटे ने मुश्किलों को मात देकर AIIMS में पाया दाखिला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी चराता था भेड़-बकरियां, चरवाहे के बेटे ने मुश्किलों को मात देकर AIIMS में पाया दाखिला
कभी चराता था भेड़-बकरियां, चरवाहे के बेटे ने मुश्किलों को मात देकर AIIMS में पाया दाखिला
कभी चराता था भेड़-बकरियां, चरवाहे के बेटे ने मुश्किलों को मात देकर AIIMS में पाया दाखिला
कभी चराता था भेड़-बकरियां, चरवाहे के बेटे ने मुश्किलों को मात देकर AIIMS में पाया दाखिला