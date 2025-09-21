PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन

Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है. विभाग ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय/कॉलेज छात्रवृत्ति योजना (PM-USP) शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शुरू हो गई है. इस योजना के तहत देश भर के मेधावी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकें.

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना इच्छुक छात्र अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. विभाग ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है.

कौन आवेदन कर सकता है? (Who can apply?)

सभी मेधावी छात्र जो 2025 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा 2021, 2022, 2023 या 2024 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र भी अपने आवेदन का नवीनीकरण कराने के पात्र हैं. छात्र ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर नई छात्रवृत्ति या नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं.

कट-ऑफ अंक (cut-off marks)

विभाग ने स्पष्ट किया कि विभिन्न श्रेणियों के शीर्ष 20% छात्रों के लिए कट-ऑफ अंक तय किए गए हैं. यानी किसे आवेदन करने का मौका मिलेगा. इसके लिए कट-ऑफ अंक मार्च 2025 की परीक्षा के आधार पर निर्धारित किए गए हैं. सामान्य/अनुसूचित जाति वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 413/405, ओबीसी के लिए 412, एसटी के लिए 406 और विकलांग छात्रों के लिए 392 हैं.

आवेदन कैसे करें (how to apply)