PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन
Home > शिक्षा > PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन

PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन

Scholarship Scheme: हिमाचल में केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. जिसके तहत मेधावी छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. जानिये पूरा मामला.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 21, 2025 2:15:11 PM IST

Himachal Pradesh Scholarship
Himachal Pradesh Scholarship

Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है. विभाग ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय/कॉलेज छात्रवृत्ति योजना (PM-USP) शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शुरू हो गई है. इस योजना के तहत देश भर के मेधावी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकें.

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना इच्छुक छात्र अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. विभाग ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है.

कौन आवेदन कर सकता है? (Who can apply?)

सभी मेधावी छात्र जो 2025 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा 2021, 2022, 2023 या 2024 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र भी अपने आवेदन का नवीनीकरण कराने के पात्र हैं. छात्र ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर नई छात्रवृत्ति या नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं.

कट-ऑफ अंक (cut-off marks)

विभाग ने स्पष्ट किया कि विभिन्न श्रेणियों के शीर्ष 20% छात्रों के लिए कट-ऑफ अंक तय किए गए हैं. यानी किसे आवेदन करने का मौका मिलेगा. इसके लिए कट-ऑफ अंक मार्च 2025 की परीक्षा के आधार पर निर्धारित किए गए हैं. सामान्य/अनुसूचित जाति वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 413/405, ओबीसी के लिए 412, एसटी के लिए 406 और विकलांग छात्रों के लिए 392 हैं.

‘झूठी निकली हर बतिया-हुआ वीजा लखटकिया’, H-1B वीजा पर अखिलेश ने खोल दिए धागे

आवेदन कैसे करें (how to apply)

  • सबसे पहले आप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.gov.in पर लॉगिन करें.
  • अब नई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें या पहले से प्राप्त छात्रवृत्ति का नवीनीकरण करें.
  • इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सही ढंग से भरें.
  • अंत में आवेदन पत्र भरकर जमा कर दें.

Tags: himachal studentsnational scholarship portalpm-usp schemeScholarship
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन
PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन
PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन
PM-USP Scheme: Himachal में शुरू हुई केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहारा, जानें कैसे करें आवेदन