RPSC एग्जाम कैलेंडर 2026, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए बनाए एक सटीक रोडमैप

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने साल 2026 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 27, 2025 1:08:44 PM IST

RPSC Recruitment Exam Calendar List 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने साल 2026 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. दरअसल, इस कदम का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को पहले से जानकारी देना है, ताकि वे अपनी तैयारी की योजना जल्द से जल्द बेहतर कर सकें. 

डिप्टी कमांडेंट परीक्षा से होगी शुरुआत

साल 2026 के भर्ती चक्र का आगाज़ डिप्टी कमांडेंट भर्ती परीक्षा के साथ किया जाएगा, जो 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. तो वहीं, दूसरी तरफ अगले साल तीन दिन, यानी 12 जनवरी को लेक्चरर (आयुर्वेद विभाग) की परीक्षा आयोजित की जाएगी. 

टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट पर जोर

तो वहीं, दूसरी तरफ आयोग अब चयन प्रक्रिया को और ज्यादा आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड पर ध्यान केंद्रित करने पर जुटा हुआ है. यानी अगले  2026 की शुरुआती दो प्रमुख परीक्षाएं इसी मोड में की जाएंगी.  12 जनवरी 2026 को लेक्चरर (आयुर्वेद विभाग) और 1 फरवरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर (ऊर्जा विभाग). इस मामले में RPSC के चेयरमैन उत्कल रंजन साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह आयोग ने इस 2025 के कैलेंडर का सख्ती से पालन किया है ठीक उसी तरह अगले साल 2026 में भी समय की पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल से दिसंबर के बीच आयोग ने पांच तारीखें सुरक्षित रखी हैं, जिनके विवरण भविष्य में साझा किए जाएंगे.

विभिन्न विभागों में सुनहरा अवसर

जानकारी के मुताबिक, यह कैलेंडर केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विविध शैक्षिक वाले उम्मीदवारों के लिए भी सुनहरे अवसर हैं. जैसे, माध्यमिक शिक्षा और आयुर्वेद विभाग, ऊर्जा विभाग, PHED और JDA (जयपुर विकास प्राधिकरण). इसके अलावा सांख्यिकी, कृषि, पशु चिकित्सा और कार्मिक विभाग शामिल किए गए हैं. 

आखिर कैलेंडर कैसे करें डाउनलोड ?

अभ्यर्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ‘News and Events’ सेक्शन में ‘RPSC Exam Calendar 2026’ लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं. तो वहीं, RPSC 2026 कैलेंडर में 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली 16 प्रमुख परीक्षाओं की रूपरेखा दी गई है. आयुर्वेद, ऊर्जा, शिक्षा और कृषि जैसे विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए ऑफलाइन और कंप्यूटर-आधारित (CBT) दोनों तरह की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. लेकिन,  समय पर शेड्यूल जारी होने से राजस्थान के लाखों युवाओं को अपने करियर की योजना बनाने में बेहद ही मदद मिलेगी. 

