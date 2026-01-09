Home > शिक्षा > KVS-NVS Recruitment: 10 और 11 जनवरी से होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

KVS-NVS Recruitment: 10 और 11 जनवरी से होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

KVS और NVS टियर-1 परीक्षा (KVS and NVS Tier-1 Examination) 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली है, जिसका उम्मीदवार (Candidates) एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: January 9, 2026 1:11:41 PM IST

KVS and NVS Release Tier-1 Recruitment Exam Dates
KVS and NVS Release Tier-1 Recruitment Exam Dates: KVS और NVS टियर-1 परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली है. इसी के मद्देनज़र एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही यह भर्ती 15 हजार से ज्यादा पदों के लिए है, जिसमें PRT, TGT, PGT और नॉन-टीचिंग स्टाफ को इस बार शामिल किया गया है. तो वहीं, दूसरी तरफ सभी परीक्षार्थियों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचा सबसे ज्यादा अनिवार्य है. 

लाखों उम्मीदवारों का इंतज़ार हुआ खत्म 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने आखिरकार उन लाखों उम्मीदवारों का इंतज़ार अब पूरी तरह से खत्म कर दिया है जो सरकारी शिक्षक और प्रशासनिक पदों पर भर्ती होने का सपना देख रहे थे. इस साल  2026 की बड़ी भर्ती प्रक्रिया के लिए टियर-1 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. दरअसल,  यह परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसके ज़रिए कुल 15 हजार 762 रिक्त पदों को भरने की तैयारी की जाएगी. 

आखिर क्या है परीक्षा का पूरा शेड्यूल?

दरअसल, परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे दो दिनों और दो शिफ्टों में बांटा गया है. जिसमें पहली परीक्षा 10 जनवरी और दूसरी परीक्षा 11 जनवरी को रखी गई है. 

10 जनवरी 2026 (शनिवार):

सुबह की शिफ्ट (09:30 AM – 11:30 AM): इस शिफ्ट में प्राइमरी टीचर (PRT), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट जैसे पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. 

दोपहर की शिफ्ट (02:30 PM – 04:30 PM): यह समय मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के उम्मीदवारों के लिए की गई है. 

11 जनवरी 2026 (रविवार):

तो वहीं, सुबह की शिफ्ट (09:30 AM – 11:30 AM): इस दिन बड़े पदों जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) की परीक्षा आयोजित की जाएगी. 

दोपहर की शिफ्ट (02:30 PM – 04:30 PM): अंतिम शिफ्ट में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (ASO/SSA) के पदों के लिए उम्मीदवार परीक्षा देंगे. 

एडमिट कार्ड और लॉगिन प्रक्रिया

जानकारी के मुताबिक, सीबीएसई (CBSE) ने आधिकारिक पोर्टल पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं. जहां,  उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही  एडमिट कार्ड पर आपके परीक्षा केंद्र का नाम, पता और रिपोर्टिंग का सही समय पहले से ही लिखा होगा. 

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जाना बेहद ही महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही गेट परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए समय से पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा. इसके अलावा टियर-1 सिर्फ पहला चरण है, इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को पद के मुताबिक, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू या टियर-2 के लिए बुलाया जाएगा.

