NEET UG Counselling 2025: आज जारी होगा NEET राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जानें चेक करने का तरीका और आगे की प्रक्रिया

NEET UG Counselling Result 2025: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज 17 सितंबर को MCC की वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी होगा. जानते हैं कैसे चेक कर सकते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 17, 2025 2:45:12 PM IST

मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया का दूसरा चरण अब अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) आज, 17 सितंबर, 2025 को दूसरे राउंड के सीट आवंटन रिजल्ट जारी कर रही है. यह रिजल्ट MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर उपलब्ध होगा. जिन छात्रों ने इस राउंड में आवेदन किया था, वे अपनी आवंटन स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं.

छात्रों के लिए खुशखबरी

पहले राउंड में सीट हासिल न कर पाए छात्रों के लिए यह रिजल्ट बड़ी उम्मीद लेकर आया है. अब उनके पास मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सुनहरा मौका है. अगर उन्हें इस बार सीट नहीं मिलती है, तो निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तीसरा और अंतिम राउंड भी आयोजित किया जाएगा. इसलिए, छात्रों को MCC की वेबसाइट पर नज़र रखनी चाहिए और हर अपडेट पर ध्यान देना चाहिए.

रिजल्ट देखने का आसान तरीका

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in खोलें.
  • वहां UG Counselling सेक्शन पर जाएं.
  • Round-2 Allotment Result के लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना NEET रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
  • सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के समय यही जरूरी दस्तावेज होगा.

आगे की प्रक्रिया

  • 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • NEET  स्कोरकार्ड और एडमिट कार्ड
  • फोटो पहचान पत्र (Photo ID)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो)

छात्रों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मूल और फोटोकॉपी दोनों दस्तावेज़ साथ लाना ज़रूरी है.

जरूरी तारीखें याद रखें

  • 17 सितंबर, 2025 – राउंड-2 सीट आवंटन रिजल्ट जारी.
  • 18 से 25 सितंबर 2025 – allotted college में रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रक्रिया.
  • 27 सितंबर 2025 – तीसरे और आखिरी राउंड की counselling के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू.

किन बातों का रखें ध्यान

  • सीट अलॉटमेंट लेटर हमेशा अपने पास रखें, एडमिशन इसी के आधार पर होगा.
  • allotted seat और category की detail ध्यान से चेक करें.
  • कॉलेज में रिपोर्टिंग समय पर करें, वरना सीट कैंसिल हो सकती है.

