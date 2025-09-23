DU Admission 2025: डीयू में ऑन द स्पॉट मॉप अप एडमिशन का आखिरी मौका, 12 हज़ार से अधिक ने कराया पंजीकरण

DU UG On the Spot Admission: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न यूजी कार्यक्रमों में ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप प्रवेश दौर के लिए 12,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है. उम्मीदवारों के लिए प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है. योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए निमंत्रण भेजा जा चुका है. मॉप अप राउंड 1 के बाद बची हुई सीटों को भरने के लिए ऑन द स्पॉट मॉप अप प्रवेश दौर फिर से शुरू कर दिया गया है. विभिन्न कार्यक्रमों में 9194 सीटें खाली हैं. इनमें सामान्य श्रेणी में 1439 ओबीसी श्रेणी में 2136 एससी श्रेणी में 1092 एसटी श्रेणी में 1528 आईडब्ल्यूएस श्रेणी में 1248 दिव्यांग श्रेणी में 1263 सिख श्रेणी में 246 और क्रिश्चियन में 242 सीटें शामिल हैं.

12,210 उम्मीदवारों ने किया पंजीकरण (12,210 candidates registered)

डीयू प्रवेश डीन प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि 12210 अभ्यर्थियों ने ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप प्रवेश दौर के लिए पंजीकरण किया है. मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को निमंत्रण भेज दिए गए हैं. प्रवेश प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू होगी. जिन उम्मीदवारों को निमंत्रण प्राप्त हुए हैं. उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय तक रिपोर्ट करना होगा. अनुपस्थिति की कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी.

आवंटन और प्रवेश (Allotment and Admission)

सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू होगी. अभ्यर्थियों को मेरिट और सीट उपलब्धता के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा. सूची छात्रों को ईमेल के जरिए से भेजी जाएगी. इसके बाद छात्रों को विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करना होगा. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के अनुसार उम्मीदवार को रिपोर्ट करना होगा. अनुपस्थिति की कोई शिकायत स्वीकार नहीं किया जाएगा. एक बार सीट आवंटित हो जाने के बाद ये अंतिम होगी कोई अपग्रेड या प्रवेश स्वीकार नहीं लिया जाएगा.

यदि कोई अभ्यर्थी सीट आवंटन के समय ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो वह सीट तुरंत रद्द कर दी जाएगी और अगले अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय तक रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उसका प्रवेश दावा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रवेश के समय कोई भी दस्तावेज़ गुम होने पर अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार कर दिया जाएगा. विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को सलाह देता है कि वे स्पॉट एडमिशन की फीस के लिए अपने खाते में पर्याप्त धन रखें.

स्पॉट दाखिला के लिए यह दस्तावेज जरूरी (This document is required for spot admission)