Dussehra Holidays 2026: बच्चों की हुई मौज! दिल्ली से तेलंगाना तक जानें कब-कब बंद रहेंगे स्कूल

Dussehra School Holidays 2026: दशहरा 2026 का त्योहार 20 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा. इस मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में स्कूलों की छुट्टियां अलग-अलग अवधि के लिए हो सकती हैं. कई राज्यों में विजयादशमी के साथ ऑटम ब्रेक को जोड़कर छात्रों को लगातार कई दिनों की छुट्टी दी जाती है.

हालांकि, छुट्टियों की वास्तविक अवधि संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग, स्कूल मैनेजमेंट और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों पर निर्भर करेगी. ऐसे में अभिभावकों और छात्रों को अंतिम पुष्टि के लिए अपने स्कूल का आधिकारिक कैलेंडर जरूर देखना चाहिए.

Dussehra School Holidays 2026: राज्यवार संभावित शेड्यूल

राज्य/रीजन छुट्टियों का शेड्यूल दिनों की संख्या डिटेल तेलंगाना 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक कुल 13 दिन स्कूल 23 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है. आंध्र प्रदेश 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कुल 10 दिन स्कूल 22 अक्टूबर से खुल सकते हैं. कर्नाटक 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक करीब 12 दिन ज़्यादातर प्राइवेट और बोर्ड स्कूलों में दशहरा की छुट्टियां हैं. दिल्ली-NCR 17 से 19 अक्टूबर तक और 20 अक्टूबर करीब 3-4 दिन दशहरा अवकाश के कारण करीब 3-4 दिन की छुट्टी संभव है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा 19 और 20 अक्टूबर करीब 2 दिन 19 और 20 अक्टूबर को छोटी छुट्टी रहने की संभावना है.

तेलंगाना में सबसे लंबा दशहरा ब्रेक?

उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार, तेलंगाना में दशहरा के मौके पर करीब 13 दिनों का ब्रेक मिलने की संभावना है. प्रस्तावित कैलेंडर के मुताबिक छुट्टी 10 अक्टूबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चल सकती है और स्कूल 23 अक्टूबर से फिर खुल सकते हैं.

कर्नाटक और बेंगलुरु में कितनी छुट्टी?

कर्नाटक के कई स्कूलों में दशहरा अवकाश 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच रहने की संभावना है. हालांकि CBSE, ICSE और अन्य बोर्ड से जुड़े निजी स्कूल अपने अकादमिक कैलेंडर के अनुसार अलग तारीखें तय कर सकते हैं.

दिल्ली-NCR, UP और हरियाणा में छोटा ब्रेक

दिल्ली और NCR के स्कूलों में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में ऑटम ब्रेक मिलने की संभावना है. कुछ स्कूल 17 से 19 अक्टूबर तक छुट्टी रख सकते हैं, जबकि 20 अक्टूबर को विजयादशमी की छुट्टी जुड़ने पर ब्रेक थोड़ा लंबा हो सकता है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दशहरा के आसपास अपेक्षाकृत छोटी छुट्टी रहने की संभावना है. संभावित शेड्यूल में 19 और 20 अक्टूबर की छुट्टियां शामिल हैं.

छुट्टी की पक्की तारीख के लिए स्कूल सर्कुलर देखें

दशहरा की छुट्टियों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर स्कूल का कैलेंडर एक जैसा नहीं होता. खासकर निजी, CBSE और ICSE स्कूल अपने स्तर पर अकादमिक कैलेंडर में बदलाव कर सकते हैं. इसलिए परिवार अगर दशहरा की छुट्टियों में यात्रा या कोई दूसरी योजना बना रहे हैं, तो पहले स्कूल की ओर से जारी ऑफिशियल सर्कुलर, ऐप नोटिफिकेशन या अकादमिक कैलेंडर जरूर जांच लें.