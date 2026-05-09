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DU UG Exam 2026 Schedule: डीयू ने जारी किया फाइनल एग्ज़ाम टाइमटेबल, रविवार को भी होंगी परीक्षाएं

DU ने UG परीक्षा शेड्यूल फाइनल कर दिया है, कुछ पेपर रविवार को भी होंगे. NEP 2020 के तहत पहली बार आठवें सेमेस्टर में छात्रों को समय पर परीक्षा और अवसर देने के लिए यह बदलाव किया गया है.

By: Munna Verma | Published: May 9, 2026 5:48:27 PM IST

DU UG Exam 2026 शेड्यूल को पूरा क्यों बदला गया है?
DU UG Exam 2026 शेड्यूल को पूरा क्यों बदला गया है?


DU UG Exam 2026 Schedule: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने अंडरग्रेजुएट परीक्षाओं का फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे लंबे समय से चल रही डेट शीट को लेकर कन्फ्यूज़न खत्म हो गया है. नए टाइमटेबल के अनुसार कुछ परीक्षाएं रविवार को भी आयोजित की जाएंगी, जो छात्रों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

यूनिवर्सिटी अधिकारियों के मुताबिक, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सीनियर छात्रों को समय पर अपनी परीक्षाएं पूरी करने का अवसर देना है, ताकि वे नौकरी, इंटर्नशिप और इंटरव्यू जैसे अवसरों में भाग ले सकें. यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि यह पहली बार है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू हुए चौथे वर्ष के प्रोग्राम के तहत आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कर रही है.

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NEP 2020 के बाद पहली बार आठवें सेमेस्टर की परीक्षा

NEP 2020 लागू होने के बाद कई कोर्सेज में संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं, जिसमें चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम भी शामिल हैं. इसी के तहत इस बार पहली बार आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे शेड्यूलिंग और परीक्षा प्रबंधन पहले से अधिक जटिल हो गया है.

दो ड्राफ्ट के बाद तैयार हुआ फाइनल टाइमटेबल

DU के परीक्षा नियंत्रक गुरप्रीत सिंह टुटेजा ने बताया कि परीक्षा शेड्यूल तैयार करने से पहले आमतौर पर दो ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं और कई स्तरों पर समीक्षा होती है. इसके बावजूद अंतिम समय में बदलाव करना पड़ा ताकि छात्रों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके. उन्होंने बताया कि छठे और आठवें सेमेस्टर के छात्रों को कई बार दूसरी परीक्षाओं, इंटरव्यू और नौकरी के अवसरों के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है, इसलिए शेड्यूल में लचीलापन जरूरी था.

14 दिन में पूरी होंगी प्रमुख परीक्षाएं

पहले तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं 16 मई से शुरू होकर लगभग 19 जून तक चलनी थीं. लेकिन अब नया शेड्यूल इस तरह तैयार किया गया है कि छठे और आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले 14 दिनों तक एक दिन छोड़कर एक दिन आयोजित होंगी. इस बदलाव का मतलब है कि छात्रों को जल्दी परीक्षा खत्म करने का अवसर मिलेगा, हालांकि इसके लिए रविवार को भी परीक्षा देनी होगी.

इसके बाद दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले 14 दिनों तक चलेंगी और सभी इवन सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 जून तक समाप्त कर दी जाएंगी.

बैकलॉग छात्रों को भी ध्यान में रखा गया

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था उन छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनके कुछ पेपर अभी भी बैकलॉग में हैं. इससे उन्हें भी अपनी परीक्षाएं समय पर पूरी करने का मौका मिल सकेगा.

सिर्फ NEP छात्रों पर लागू नया सिस्टम

परीक्षा नियंत्रक ने यह भी बताया कि यह नया शेड्यूल केवल NEP 2020 के तहत पढ़ रहे छात्रों के लिए लागू है. जो छात्र अभी भी पुराने CBCS (Choice Based Credit System) और LOCF (Learning Outcomes-Based Curriculum Framework) के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए पहले वाला सिस्टम ही लागू रहेगा.

छात्रों के लिए संतुलन बनाने की कोशिश

DU का यह नया कदम स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्था और छात्रों की व्यावहारिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि रविवार को परीक्षाएं होना कुछ छात्रों के लिए चुनौती जरूर हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य शैक्षणिक और पेशेवर अवसरों के बीच तालमेल बनाना है.

Tags: delhi universityhome-hero-pos-2
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