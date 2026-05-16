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DU PG Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय में पोस्टग्रेजुएट एडमिशन शुरू, जानें आवेदन प्रक्रिया और नई सुविधाएं

DU PG Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2026-27 सत्र के लिए PG एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. NEP के तहत इस बार छात्रों को एक वर्षीय और दो वर्षीय मास्टर डिग्री प्रोग्राम का विकल्प मिलेगा.

By: Munna Verma | Last Updated: May 16, 2026 3:37:16 PM IST

DU PG Admissions 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी के लिए एडमिशन शुरू
DU PG Admissions 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी के लिए एडमिशन शुरू


DU PG Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए पोस्टग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत छात्रों के लिए एक साल और दो साल, दोनों प्रकार के मास्टर डिग्री प्रोग्राम पेश किए हैं. ऐसे में पीजी में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है.

विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दो वर्षीय पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 मई से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल के माध्यम से 7 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह CUET PG 2026 के स्कोर के आधार पर की जाएगी.

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दो साल के PG प्रोग्राम के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

DU ने स्पष्ट किया है कि वे छात्र आवेदन करने के योग्य होंगे जो वर्तमान में अपने अंडरग्रेजुएट कोर्स के तीसरे या चौथे वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों को संबंधित कोर्स की पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी और CUET PG 2026 की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा. विश्वविद्यालय का कहना है कि सभी दाखिले CSAS पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे, जिससे छात्रों को एक आसान और व्यवस्थित प्रक्रिया का लाभ मिलेगा.

एक साल के मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन कैसे होगा?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत DU ने एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम भी शुरू किए हैं. इन कोर्स में वही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने रिसर्च या एंटरप्रेन्योरशिप के साथ चार वर्षीय बैचलर ऑनर्स डिग्री पूरी की हो या संबंधित विषय में मेजर के साथ चार वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त की हो. विश्वविद्यालय ने बताया कि एक वर्षीय PG कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग पोर्टल के माध्यम से शुरू की जाएगी। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी.

आवेदन शुल्क और जरूरी जानकारी

पीजी एडमिशन के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों को प्रति प्रोग्राम 100 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा. वहीं UR, OBC-NCL और EWS श्रेणी के छात्रों के लिए यह शुल्क 250 रुपये प्रति प्रोग्राम रखा गया है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे एडमिशन से जुड़ी सभी अपडेट और महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक एडमिशन वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें.

DigiLocker से एडमिशन प्रक्रिया होगी आसान

इस साल DU ने एडमिशन प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुरक्षित बनाने के लिए DigiLocker/API Setu आधारित ऑटो-इंटीग्रेशन सुविधा शुरू की है. इसके जरिए उम्मीदवारों की जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, माता-पिता का नाम और CUET स्कोर स्वतः प्राप्त हो जाएगा. विश्वविद्यालय के अनुसार, इस नई सुविधा से डेटा दोहराव कम होगा, दस्तावेज सत्यापन तेज होगा और छात्रों को आवेदन प्रक्रिया में अधिक सुविधा मिलेगी.

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Tags: delhi newsdelhi university
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