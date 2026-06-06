DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानें नया शेड्यूल और जरूरी जानकारी

DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. विश्वविद्यालय ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के तहत रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है. अब इच्छुक उम्मीदवार 9 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

पहले आवेदन की समयसीमा जल्द समाप्त होने वाली थी, लेकिन छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है. उम्मीदवार आधिकारिक PG एडमिशन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं.

करेक्शन विंडो कब खुलेगी?

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार का मौका भी देगा. इसके लिए करेक्शन विंडो 10 जून को सुबह 10 बजे खोली जाएगी. छात्र 11 जून शाम 5 बजे तक अपने आवेदन फॉर्म में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे. इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवरण सावधानीपूर्वक जांच लें.

CUET PG स्कोर के आधार पर मिलेगा एडमिशन

दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG कार्यक्रमों में प्रवेश पूरी तरह CUET PG 2026 के स्कोर पर आधारित होगा. केवल वही उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे जिन्होंने संबंधित विषय में CUET PG परीक्षा दी हो और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किया हो. प्रत्येक पाठ्यक्रम की योग्यता, विषय संयोजन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय के PG सूचना बुलेटिन में उपलब्ध कराई गई है.

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के छात्र भी कर सकते हैं आवेदन

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि चार वर्षीय स्नातक (Bachelor’s Honours) कार्यक्रम में अध्ययन कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. विशेष रूप से वे छात्र जो अपने तीसरे या चौथे वर्ष में हैं और उद्यमिता या शोध आधारित कार्यक्रमों का हिस्सा हैं, वे CSAS पोर्टल पर पंजीकरण कराने के योग्य होंगे. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपनी चार वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी कर ली है, वे भी PG प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

CSAS पोर्टल पर आवेदन करते समय उम्मीदवारों को प्रत्येक चयनित कार्यक्रम के लिए अलग शुल्क जमा करना होगा.

सामान्य, OBC-NCL और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क: 250 प्रति प्रोग्राम

SC, ST और PwD वर्ग के लिए आवेदन शुल्क: 100 प्रति प्रोग्राम

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पसंद के कार्यक्रमों का चयन सोच-समझकर करें.

आगे क्या होगा?

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को CSAS पोर्टल पर अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज की प्राथमिकताएं भरनी होंगी. इसके बाद विश्वविद्यालय सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू करेगा और विभिन्न चरणों में कट-ऑफ तथा सीट एलोकेशन सूची जारी की जाएगी. DU ने यह भी जानकारी दी है कि एक वर्षीय PG कार्यक्रमों के लिए अलग आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए भविष्य में अलग पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.