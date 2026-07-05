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DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1 साल में मास्टर डिग्री करने का मौका, आवेदन शुरू, इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन

DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली बार NEP 2020 के तहत एक वर्षीय PG कोर्स में दाखिले शुरू किए हैं. योग्य छात्र 11 जुलाई 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 5, 2026 6:18:47 PM IST

DU PG Admission 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
DU PG Admission 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत पहली बार एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह नया शैक्षणिक विकल्प उन छात्रों के लिए है जिन्होंने विश्वविद्यालय के चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (UGCF 2022) के तहत अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक छात्र 11 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे) तक विश्वविद्यालय के आधिकारिक PG एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

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NEP 2020 के तहत शुरू हुआ नया एक वर्षीय मास्टर प्रोग्राम

नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक लचीला और कौशल आधारित बनाना है. इसी दिशा में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक वर्षीय मास्टर प्रोग्राम की शुरुआत की है. इस व्यवस्था के तहत वे छात्र, जिन्होंने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में निर्धारित अकादमिक क्रेडिट पूरे किए हैं, अब पारंपरिक दो वर्षीय PG कोर्स की बजाय केवल एक वर्ष में अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर सकेंगे.

DU PG Admission 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू होने की तिथि- 5 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि- 11 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे)

उम्मीदवारों को अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस प्रवेश प्रक्रिया में केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के UGCF 2022 के तहत चार वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी की हो. इसके अलावा उम्मीदवारों को संबंधित कोर्स के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक अकादमिक क्रेडिट भी पूरे करने होंगे. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रवेश मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे.

DU PG Admission 2026 ऐसे करें आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक PG एडमिशन पोर्टल पर जाएं.
अपने रजिस्टर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल से साइन इन करें.
इच्छित एक वर्षीय PG प्रोग्राम का चयन करें.
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
सभी विवरणों की जांच करने के बाद आवेदन सबमिट करें.
भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड और सुरक्षित रखें.

अन्य PG और UG प्रवेश भी जारी

एक वर्षीय मास्टर प्रोग्राम के अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने GAT-B 2026 क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए Plant Molecular Biology and Biotechnology में दो वर्षीय MSc कोर्स के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं दूसरी ओर, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के तहत स्नातक प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है. विश्वविद्यालय के अनुसार अब तक 1.48 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 62 हजार से ज्यादा छात्रों ने कॉलेज और कोर्स की अपनी पसंद दर्ज करते हुए दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

छात्रों के लिए बड़ा अवसर

दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह नया एक वर्षीय PG प्रोग्राम उन विद्यार्थियों के लिए शानदार अवसर है जो कम समय में उच्च शिक्षा पूरी कर अपने करियर या शोध की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा करें.

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Tags: delhi universityDU AdmissionDU PG AdmissionDU PG Admission 2026
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