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DU AVASAR 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस दिन लगने वाला है नौकरी का मेला, 85+ कंपनियां होंगी शामिल

DU AVASAR 2026 Placement Drive का आयोजन 7 अक्टूबर को नॉर्थ कैंपस में होगा. 85+ कंपनियां, 4,000+ रजिस्ट्रेशन, सैलरी पैकेज और इंटर्नशिप स्टाइपेंड की जानकारी के बारे में यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: October 3, 2026 4:08:48 PM IST

DU AVASAR 2026: 85+ कंपनियां और 10 लाख से ज्यादा पैकेज
DU AVASAR 2026: 85+ कंपनियां और 10 लाख से ज्यादा पैकेज


DU AVASAR 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के छात्रों के लिए नौकरी और इंटर्नशिप के अवसर तलाशने का बड़ा मौका आने वाला है. विश्वविद्यालय 7 अक्टूबर 2026 को नॉर्थ कैंपस में AVASAR 2026 Placement Drive का दूसरा संस्करण आयोजित करने जा रहा है. इस प्लेसमेंट ड्राइव में 85 से अधिक कंपनियों और संस्थाओं के शामिल होने की उम्मीद है. विश्वविद्यालय के मुताबिक, कार्यक्रम के जरिए मिलने वाला सबसे अधिक सालाना सैलरी पैकेज 10 लाख रुपये से ज्यादा हो सकता है.

DU के अनुसार, इस आयोजन के लिए अब तक 4,000 से अधिक छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) के कार्यालय के तहत सेंट्रल प्लेसमेंट सेल (CPC) द्वारा किया जा रहा है.

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DU AVASAR 2026 कब और कहां होगा?

AVASAR 2026 का आयोजन 7 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. कार्यक्रम नॉर्थ कैंपस में G C Narang Marg पर गेट नंबर 2 के पास स्थित मल्टीपर्पस हॉल में आयोजित होगा. विश्वविद्यालय के अनुसार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पंजीकृत छात्र इस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग ले सकते हैं. इसका उद्देश्य छात्रों को संभावित नियोक्ताओं से सीधे जोड़ना और नौकरी व इंटर्नशिप के उपलब्ध अवसरों तक उनकी पहुंच बढ़ाना है.

‘जॉब मेला’ से AVASAR तक बदला DU का प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म

AVASAR, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहले आयोजित होने वाली प्लेसमेंट पहल का नया स्वरूप है. पहले इसे ‘जॉब मेला’ के रूप में आयोजित किया जाता था. अब इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया गया है, जहां छात्र अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों और संस्थाओं से सीधे बातचीत कर सकें. इससे छात्रों को केवल नौकरी के विकल्प ही नहीं, बल्कि अलग-अलग इंडस्ट्री में उपलब्ध भूमिकाओं और आवश्यक स्किल्स को समझने का अवसर भी मिल सकता है.

इन कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद

DU के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के मुताबिक, अवसर 2026 में SPRIX जापान, टीच फॉर इंडिया, कोटक लाइफ, PPG फाउंडेशन, इन्फ्लुंगियो, सुरासा, डियर सर ई-लर्निंग, कैम्ब्रिज स्कूल, भारती भवन, अनथिंकेबल सॉल्यूशंस, मुथूट फाइनेंस, वर्डिक्टो, कनेक्ट जॉब्स, LSSSDC, इंटेलेक्सिया टेक और हेज़लनट साइबोर्ग इंफ्रा सॉल्यूशंस समेत कई संस्थाओं के शामिल होने की उम्मीद है. अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों की मौजूदगी से छात्रों को अपनी रुचि और योग्यता के मुताबिक विभिन्न करियर विकल्पों को समझने का मौका मिल सकता है.

10 लाख से ज्यादा पैकेज, इंटर्नशिप में 60 हजार रुपये तक स्टाइपेंड

DU ने बताया है कि AVASAR 2026 में उपलब्ध अवसरों में सबसे अधिक सालाना सैलरी पैकेज 10 लाख रुपये से ज्यादा हो सकता है. वहीं, सबसे अधिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड 60,000 रुपये प्रतिमाह तक बताया गया है. हालांकि, प्रत्येक छात्र को मिलने वाला वेतन या स्टाइपेंड संबंधित कंपनी, पद, उम्मीदवार की योग्यता और चयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.

छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है AVASAR 2026?

यह प्लेसमेंट ड्राइव छात्रों को संभावित नियोक्ताओं के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर देगा. छात्र कंपनियों की भूमिकाओं, जॉब प्रोफाइल, इंटर्नशिप और चयन प्रक्रिया के बारे में मौके पर जानकारी ले सकते हैं. 4,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और 85+ संभावित कंपनियों की भागीदारी के साथ AVASAR 2026 DU छात्रों के लिए करियर विकल्पों को तलाशने का एक महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रहा है.

Tags: DU AVASARDU AVASAR 2026
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